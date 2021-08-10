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Как идет вакцинация против COVID-19 в Кызылординской области

10 Августа 2021 20:14
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Как идет вакцинация против COVID-19 в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области более 233 тысяч человек вакцинированы против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Вакцинация в регионе началась 1 февраля. В результате, сейчас более 233 тысяч жителей получили первый компонент вакцины, более 174 тысячи привиты вторым компонентом.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, среди вакцинированных преобладают педагоги, медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие и студенты. Кызылординская область в числе лидирующих по вакцинации населения.

Из числа вакцинированных заболели КВИ 130 человек. Среди полностью вакцинированных двумя компонентами зарегистрированы 22 случая заболевания.

«В регионе вакцинируются и пожилые люди. Осложнений после вакцины у жителей не наблюдалось», – сообщили в управлении здравоохранения.

Отметим, в регионе организована работа 106 прививочных кабинетов и 37 передвижных прививочных пунктов. В медицинских организациях созданы достаточные запасы вакцин.

Напомним, 83% сотрудников железнодорожного вокзала в Кызылорде вакцинированы.


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#Кызылординская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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