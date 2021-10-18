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    13:16, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Как идет вакцинация от коронавируса в районах ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области с каждым днем растет число вакцинированных от коронавируса. Первым компонентом в области привито 81,2%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акимата ВКО, на 18 октября первым компонентом против COVID-19 привито 81,2% жителей региона, подлежащих вакцинации. Двумя компонентами привиты 68,1% населения. По этому показателю впереди других Бескарагайский район – 91,3%, Уржарский – 90,5%, Абайский – 87,2%. На последнем месте Шемонаихинский район – 53,7%. Также и в Усть-Каменогорске только 58,4% жителей привито двумя компонентами.

    За последние сутки в ВКО выявлено 103 человека с коронавирусной инфекцией. Область находится в «желтой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Минздрав РК
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