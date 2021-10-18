Как идет вакцинация от коронавируса в районах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области с каждым днем растет число вакцинированных от коронавируса. Первым компонентом в области привито 81,2%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата ВКО, на 18 октября первым компонентом против COVID-19 привито 81,2% жителей региона, подлежащих вакцинации. Двумя компонентами привиты 68,1% населения. По этому показателю впереди других Бескарагайский район – 91,3%, Уржарский – 90,5%, Абайский – 87,2%. На последнем месте Шемонаихинский район – 53,7%. Также и в Усть-Каменогорске только 58,4% жителей привито двумя компонентами.

За последние сутки в ВКО выявлено 103 человека с коронавирусной инфекцией. Область находится в «желтой» зоне.