Как идет вакцинация от COVID-19 в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В республике продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. В Акмолинской области на сегодняшний день тремя вакцинами - «Спутник V», QazVac, Hayat-Vak - привито 73669 человек, что составляет 13,7%. О том, как идет вакцинация в регионе корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина.

- Айнагуль Советовна, как проходит на сегодняшний день вакцинация в Акмолинской области?

- На сегодня для проведения вакцинации у нас задействовано 86 прививочных пунктов, кроме того, имеются прививочные бригады для проведения вакцинации в организованных коллективах и сельских населенных пунктах. Всего по области 26 выездных мобильных прививочных бригад, семь из которых работают в городах и 19 – в сельской местности. С увеличением объема поступающей вакцины, для отдаленных населенных пунктов задействованы передвижные медицинские комплексы, которых в области 11.

Сегодня желающие могут прийти на прививку или вызвать прививочную бригаду к себе. У нас на сегодня первым компонентом уже привито 13,7% населения. Но для того, чтобы снимать ограничительные мероприятия, необходимо, чтобы было привито не менее 60%. Самыми активными в плане прививок оказались полицейские - они привились уже практически 100%. Более 60% медработников вакцинировалось. Среди них просто много переболевших и тех, у кого есть противопоказания. По учителям хуже положение. На сегодня охват 30%. Хотя по сравнению с началом этот процент увеличился. Мы проводим разъяснительную работу. Ведь у нас дети до 18 лет не подлежат вакцинации и для того, чтобы в организованных коллективах не было распространения инфекции, важно, чтобы педагоги, у которых нет противопоказаний, вакцинировались. Чтобы с 1 сентября учеба началась в штатном режиме. Тут необходимо понимание.

- Сейчас для тех, кто привился двумя компонентами, введен ряд послаблений. Чего они коснулись?

- Если вы, к примеру, выехали за границу и сейчас возвращаетесь в РК, то вам обязательно нужно проходить ПЦР-тестирование на КВИ. Но если у вас завершенная вакцинация, то вы можете вернуться в страну без ПЦР-тестирования. По госпитализации такая же ситуация. Попасть в закрытые медико-социальные, исправительные учреждения можно без ПЦР-справки, если есть завершенный курс вакцинации. По детским оздоровительным лагерям принято решение, что в «красной» зоне они будут работать с 30-процентной загрузкой. И здесь будет принцип вахтовости. Все дети должны заехать одномоментно. У всех должны быть справки ПЦР. Опоздавших не принимают. Персонал тоже приезжает и не может покинуть лагерь до конца смены. При этом они также должны иметь ПЦР-справки, но при наличии полного курса вакцинации, справка не требуется. По соревнованиям та же схема: необходима или справка, или полный курс вакцинации.

- Достаточно ли на сегодняшний день вакцины в регионе?

- Да, достаточно. Мы получаем все по графику. С начала прививочной кампании получено 61600 доз «Спутник V», первым компонентом привит 60801 человек, что составляет 98,7%. Регионом получено также 1000 доз вакцины QazVac, привито 1000 (100%) и 20000 доз Hayat-Vak, привито 11868 (59,3%). По «Спутник V» на июнь планируется еще 54 тысячи доз. Вакцина есть в наличии.

- Были ли какие-то осложнения у акмолинцев после получения вакцины?

- Мы ведем мониторинг реакций. QazVac и Hayat-Vak содержат убитый вирус, поэтому и ожидаемых реакций на них меньше. Серьезных реакций ни на одну вакцину в регионе не было зарегистрировано. Все три вакцины одинаково безопасны. У людей есть выбор, чем прививаться.

- Когда же все-таки лучше получать второй компонент вакцины - через 45 дней или все же через 21 день?

- Согласно постановлению главного санврача РК, на сегодня получение второго компонента «Спутник V» возможно от 21 до 90 дней. Есть форс-мажорные обстоятельства. Кто-то заболел, кто-то уехал. Ученые дали разъяснение, что иммунитет развивается и можно прививаться на 45 день, поэтому и принято решение, что прививаться вторым компонентом лучше на 45 день. Но если есть желание или необходимость, можно написать заявление и перенести на удобное для вас время – 21, 45 или 90 дней.

- Получил вакцину и после этого заболел КВИ. Такое бывает?

- Да, такие факты есть. Дело в том, что если человек за две недели до вакцинации болел и у него были признаки простуды, то его не вакцинируют. То же самое и если были признаки ОРВИ у кого-то из близких. На это нужно обращать внимание. Возможно, это был инкубационный период КВИ. ОРВИ и КВИ схожи между собой симптомами. И если человек, находясь в инкубационном периоде КВИ, получает вакцину, то, конечно, может заболеть. У нас были такие случаи. Но, если даже, получив прививку, вы заболеете, то заболевание пройдет в более легкой форме. По крайней мере – без серьезных осложнений.

Вакцинация на сегодня – наиболее эффективный метод борьбы с коронавирусной инфекцией. К примеру, у нас в коллективе из 160 человек привились где-то 140 (у некоторых были противопоказания), и последний случай заражения был в начале января. Больше регистраций не было. Думаю, просто уже выработался коллективный иммунитет. Вакцина действительно работает. Примером может стать Астраханский район, куда в наше управление перевелся руководитель из другого района. У него уже была прививка. Остальные сотрудники еще не были привиты на тот момент. И получилось так, что он один в коллективе не заболел, а остальные все заболели.

- Есть прогнозы, когда мы достигнем 60% вакцинированных граждан или сколько мы должны привить акмолинцев до конца года?

- По плану Минздрава по поставкам вакцины, к сентябрю необходимо привить 10 млн казахстанцев. По нашей области мы должны вакцинировать в месяц по 50 тысяч человек. Каждый день мы мониторим ситуацию. Сейчас многие прививаются коллективами. К примеру, те же промышленники. Сейчас для работающих вахтовым методом не обязательно ПЦР-тестирование, если есть завершенный курс вакцинации. Предприятие несет достаточно большие затраты. Представьте, перед каждой вахтой 200 рабочим они делают ПЦР-тесты. Знаю, что некоторые снимают даже гостиницы, размещают там своих рабочих на время проведение теста. Вакцинация избавит от таких затрат, при этом она совершенно бесплатная.

- Спасибо за интервью!



