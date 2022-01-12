Как идет ревакцинация в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По словам руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Наримана Сыздыкова, ревакцинация от КВИ восстанавливает уровень защиты от тяжелых форм заболеваний, госпитализации и смертей от «омикрона» до 70%. О том, как идет ревакцинация в регионе, он рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

Сегодня в Акмолинской области ревакцинацию прошли сотрудники областного акимата, аким города Кокшетау Бауржан Гайса, аким Зерендинского района Асен Жаксылыков, ряд госслужащих, среди которых и руководитель управления внутренней политики региона Алтынай Амренова, а также медицинские работники акмолинского филиала Национального центра экспертизы, сотрудники департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области и управления санитарно-эпидемиологического контроля Кокшетау.

«Ревакцинация обязательна для закрепления иммунного статуса против всех штаммов СOVID-19. Для этого проводятся перекрестные инъекции разными типами вакцин. Тот, кто получил векторную вакцину («Спутник V»), прививается через шесть месяцев инактивированной вакциной или м-РНКовой вакциной; кто получил инактивированную вакцину, через шесть месяцев прививается векторной вакциной или м-РНКовой вакциной. По желанию можно пройти ревакцинацию той же вакциной, которой вакцинировался в первый раз. По разным научным данным и в зависимости от индивидуальных особенностей организма, от типа и характера инфицирования, специфический иммунитет угасает через 6 – 9 - 12 и более месяцев. В этой связи ревакцинация является обязательной для защиты организма», - отметил Н. Сыздыков.

Среди особенностей штамма «омикрон», выявленного уже в 126 странах мира, очень высокая заразность, повышенный риск повторного заражения, время удвоения числа случаев заболевания - два-три дня.

По словам Н. Сыздыкова, ревакцинация восстанавливает уровень защиты от тяжелых форм заболеваний, госпитализации и смертей от «омикрона» до 70%.

Всего со дня старта ревакцинации, с 22 ноября 2021 года, в Акмолинской области уже ревакцинировано 27610 человек.











