Как идет ревакцинация против COVID-19, рассказали в Атырау
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается ревакцинация населения против коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, с 23 ноября бустерным компонентом от COVID-19 привито 312 местных жителей.
Общее количество людей, подлежащих вакцинации, составляет 2286 человек. Это привитые в период с 1-28 февраля 2021 г. вакциной «Спутник-V». К ним относятся представители восьми категорий: медработники, педагоги, полицейские, студенты, сотрудники закрытых учреждений, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие, а также лица с хроническими заболеваниями.
Кроме того, ревакцинации подлежат лица, привитые от COVID-19 в период с 1 апреля по 31 мая 2021г. вакцинами QazVac, VeroCell, Hayat-Vax.
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