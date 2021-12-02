Как идет ревакцинация против COVID-19, рассказали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается ревакцинация населения против коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, с 23 ноября бустерным компонентом от COVID-19 привито 312 местных жителей.

Общее количество людей, подлежащих вакцинации, составляет 2286 человек. Это привитые в период с 1-28 февраля 2021 г. вакциной «Спутник-V». К ним относятся представители восьми категорий: медработники, педагоги, полицейские, студенты, сотрудники закрытых учреждений, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие, а также лица с хроническими заболеваниями.

Кроме того, ревакцинации подлежат лица, привитые от COVID-19 в период с 1 апреля по 31 мая 2021г. вакцинами QazVac, VeroCell, Hayat-Vax.