Как идет ремонт участка дороги «Актобе-Хромтау-Карабутак»

На участке автодороги «Актобе-Хромтау-Карабутак» от км 773 до км 912 национальной компанией «КазАвтоЖол» в настоящее время проводятся текущие ремонтные работы по устройству выравнивающего слоя, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

Фото: КазАвтоЖол

На данный момент выполняются работы по наложению выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. До настоящего дня выполнено 84 800 м2 из запланированных 528 960 м2 этого объема.

Для выполнения работ задействованы 65 единиц специализированной техники и 84 дорожных рабочих.

Фото: КазАвтоЖол

Среднее расстояние транспортировки асфальтобетонной смеси с асфальтобетонного завода составляет 165 километров.

Помимо этого, в рамках производственного плана и комплексной целевой программой по обеспечению безопасного движения на дорогах на 2024 год запланирован ямочный ремонт площадью 35 000 м2, в том числе на участке «Актобе-Хромтау-Карабутак» - 15 000 м2, из которых на данный момент выполнено 9 199 м2. Для проведения ямочного ремонта задействованы 4 бригады эксплуатирующей организации.

Фото: КазАвтоЖол

Следует отметить, что в 2025 году планируется начало работ по реконструкции данного участка с переводом его на I техническую категорию.

В настоящее время ведутся переговоры с международными финансовыми институтами относительно выделения необходимых средств.