Как идет реконструкция гидроузла «Айтек» в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В субботу аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова посетила гидроузел «Айтек», где директор Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» Хамит Биимбетов доложил о ходе ремонтных работ на гидроузле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат области.

Гидроузел «Айтек» построен в 2004 году в рамках реализации первой фазы проекта «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря» (РРССАМ-1) и предназначен для водообеспечения поливной водой посевов риса по каналам Айтек, Сорколь и Елтай площадью 16 тыс. гектаров, расположенной на территории Сырдарьинского и Жалагашского районов.

Объект находится на балансе Кызылординского филиала РГП «Казводхоз».

23 сентября 2019 года произошел размыв крепления русла нижнего бьефа гидроузла «Айтек» на глубину 6,23 м и просадка шпунтовой стенки длиной 16,6 м на глубину 52 см, который представляет угрозу на его устойчивость и подачи воды на поля орошения.

Для проведения первоочередных работ с целью недопущения дальнейшего размыва нижнего бьефа гидроузла на объекте была объявлена чрезвычайная ситуация. В 2019 году на предотвращение и ликвидацию ЧС из областного бюджета выделено 38,0 млн тенге и из резерва Правительства РК 50,0 млн тенге.

В 2020 году из республиканского бюджета на разработку ПСД проекта выделено 48,0 млн тенге. Также в рамках «Дорожной карты занятости» в 2020 году на реконструкцию гидроузла «Айтек» выделено 700 млн тенге, из них освоено 308,1 млн тенге. Общая стоимость проекта составляет 826,3 млн тенге.

Как сообщается на официальном сайте акимата области, в данное время ведутся работы по заливке бетона, устройству армосеток и армокаркасов, откачке воды насосными установками, забивке шпунтовых свай. На объекте работают 69 инженерно-технических и других работников. Задействованы 17 единиц техники.

Для завершения реализации проекта в 2021 году планируется выделить 472,9 млн тенге из республиканского бюджета.

Своевременное завершение реконструкции гидроузла на сегодня является очень актуальным вопросом, так как в апреле начнутся посевные работы и необходимо обеспечить своевременную подачу поливной воды на посевные поля.

В связи с этим, аким области дала ряд поручений по своевременному завершению работ и обеспечению подачи воды в соответствии с утвержденным графиком поливов.