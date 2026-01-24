Как идет реализация проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане

По данным Министерства энергетики КР, в 2025 году был проведён конкурс на актуализацию технико-экономического обоснования, разработанного в 2014 году. Победителем проводятся работы. На сегодняшний день определён тип плотины ГЭС. Для финансирования указанных инициатив Всемирный банк к ранее предоставленным $5 млн дополнительно выделил $13,6 млн.

Кроме того, банком рассматривается вопрос о предоставлении $1,5 млрд на ключевые строительные работы по проекту для Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Отмечается, что девять доноров выразили готовность профинансировать проект Камбаратинской ГЭС-1 на сумму $2,5 млрд.

Также стало известно о завершении разработки оценки воздействия проекта на окружающую среду и социальную сферу, на реализацию которой Всемирный банк выделил $18,6 млн.

В настоящее время министерство рассматривает предложения и замечания, представленные казахстанской и узбекской сторонами по проекту межправительственного соглашения. Ведётся подготовка к экспертным переговорам на уровне межведомственной рабочей группы Кыргызской Республики.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделят Кыргызстану по $500 млн на строительство проекта Камбаратинской ГЭС-1.