Как идет разработка казахстанской вакцины от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов рассказал о процессе разработки казахстанской вакцины QazCovid-in (QazVac) от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время завершаются 1-2 фазы клинических исследований на 244 добровольцах, и 50% клинических исследований третьей фазы будет завершено 15 апреля на 3000 добровольцах. Мы должны понимать, что в соответствии с протоколом клинических исследований и требованием Министерства здравоохранения, ВОЗ, есть определенные сроки для проведения клинических исследований. По третьей фазе клинических исследований должно быть не менее 70 дней. Поэтому всем нам нужно набраться терпения и дождаться окончательных результатов», - рассказал Мирас Дауленов в ходе брифинга СЦК.

Он напомнил, что 15 апреля завершается 50% третьей фазы клинических исследований вакцины.

«Добровольцы вакцинировались и самой вакциной, и плацебо.То есть у нас применяется «слепое» рандомизированное исследование. Сам доброволец не знает в данном случае, получил ли он реальную вакцину или плацебо, и, соответственно, до момента рассепления мы не можем указывать данные о добровольцах. Я даже как замминистра не знаю том, кто конкретно получил вакцину или плацебо. Все это мы узнаем после расслепления данных и передачи документов в Минздрав», - проинформировал М. Дауленов.