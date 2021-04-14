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    13:10, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Как идет разработка казахстанской вакцины от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов рассказал о процессе разработки казахстанской вакцины QazCovid-in (QazVac) от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время завершаются 1-2 фазы клинических исследований на 244 добровольцах, и 50% клинических исследований третьей фазы будет завершено 15 апреля на 3000 добровольцах. Мы должны понимать, что в соответствии с протоколом клинических исследований и требованием Министерства здравоохранения, ВОЗ, есть определенные сроки для проведения клинических исследований. По третьей фазе клинических исследований должно быть не менее 70 дней. Поэтому всем нам нужно набраться терпения и дождаться окончательных результатов», - рассказал Мирас Дауленов в ходе брифинга СЦК.

    Он напомнил, что 15 апреля завершается 50% третьей фазы клинических исследований вакцины.

    «Добровольцы вакцинировались и самой вакциной, и плацебо.То есть у нас применяется «слепое» рандомизированное исследование. Сам доброволец не знает в данном случае, получил ли он реальную вакцину или плацебо, и, соответственно, до момента рассепления мы не можем указывать данные о добровольцах. Я даже как замминистра не знаю том, кто конкретно получил вакцину или плацебо. Все это мы узнаем после расслепления данных и передачи документов в Минздрав», - проинформировал М. Дауленов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Другие государственные органы Общество
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