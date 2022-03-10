РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:57, 10 Март 2022 | GMT +6

    Как идет работа по эвакуации казахстанцев из Украины, рассказал Мухтар Тлеуберди

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди прокомментировал вопрос по эвакуации граждан Казахстана, находящихся на Украине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировал министр иностранных дел, в Украине еще находятся граждане Казахстана.

    «Во-первых, наше посольство передислоцировалось из Киева во Львов. Оно не эвакуировано, продолжает работать», - напомнил Мухтар Тлеуберди, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    «По эвакуации наших граждан. Есть наши граждане в наиболее тяжелых местах, территориях, где идут военные действия и стоит вопрос их вывоза. Мы сейчас ожидаем запуск гуманитарных коридоров, по которым ведутся переговоры между украинской и российской сторонами. При первой возможности по этим гуманитарным коридорам мы будем эвакуировать наших граждан, находящихся там», - ответил глава МИД РК.

    Напомним, 9 марта из города Катовице (Польша) в Казахстан вылетел четвертый репатриационный рейс с гражданами РК, эвакуированными из Украины.



    Теги:
    Правительство Украина Соотечественники Международная деятельность МИД РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!