Как идет работа по эвакуации казахстанцев из Украины, рассказал Мухтар Тлеуберди

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди прокомментировал вопрос по эвакуации граждан Казахстана, находящихся на Украине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал министр иностранных дел, в Украине еще находятся граждане Казахстана.

«Во-первых, наше посольство передислоцировалось из Киева во Львов. Оно не эвакуировано, продолжает работать», - напомнил Мухтар Тлеуберди, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

«По эвакуации наших граждан. Есть наши граждане в наиболее тяжелых местах, территориях, где идут военные действия и стоит вопрос их вывоза. Мы сейчас ожидаем запуск гуманитарных коридоров, по которым ведутся переговоры между украинской и российской сторонами. При первой возможности по этим гуманитарным коридорам мы будем эвакуировать наших граждан, находящихся там», - ответил глава МИД РК.

Напомним, 9 марта из города Катовице (Польша) в Казахстан вылетел четвертый репатриационный рейс с гражданами РК, эвакуированными из Украины.



