Как идет работа над созданием вакцины против COVID-19, рассказал казахстанский ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заведующий лабораторией генетической инженерии Национального центра биотехнологии, кандидат биологических наук Александр Шустов рассказал о работе над вакциной против COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный центр биотехнологии является одним из исполнителей будущей государственной программы по созданию вакцины против коронавируса COVID-19. Эта программа разрабатывается двумя организациями – Национальным центром биотехнологии и Институтом проблем биологической безопасности в городе Отар. Оба института являются профильными биологическими исследовательскими организациями. У наших партнеров давняя история работы над созданием вакцин, они изначально специализировались на этом направлении», - сказал Александр Шустов в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Национальный центр биотехнологии, по его словам, с момента создания прошел долгий путь.

«И у нас уже есть развитая технологическая база для того, чтобы делать такую работу. Я возглавляю лабораторию генетической инженерии, и она является одним из ключевых участников этой программы. Все лаборатории Центра будут принимать участие в той или в иной степени в реализации программы. В рамках и в пределах своих компетенций. По образованию я вирусолог, а потому изначально занимался именно вирусами; длительное время работал в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» на разных должностях. Это один из ключевых российских разработчиков будущей вакцины против коронавируса COVID-19. Затем я переехал в США, где тоже занимался разработкой противовирусных вакцин. Но там я работал не с коронавирусами, а с вирусами других семейств и родов», - отметил ученый.

«После возвращения в Казахстан я и мои коллеги прикладывали очень большие усилия для того чтобы развить технологическую базу в НЦБ и заниматься вирусологическими работами, - продолжил он. - Сначала мы создали генно-инженерную базу, чтобы конструировать генетические системы, которые могут быть использованы для решения вирусологических задач, в том числе и для создания вакцин».

Доктор признался, что таких масштабов распространения коронавируса COVID-19 поначалу никто не ожидал.

«Что касается работы с коронавирусом, никто не планировал, что мы будем заниматься именно этим объектом. Пандемия коронавируса была сюрпризом для всех, для нас в том числе. Честно скажу, что опыта работы именно с коронавирусом у нас нет. Но такого опыта в Казахстане, наверное, нет вообще ни у кого. Тем не менее, нас задача не пугает. Мы сейчас уверенно себя чувствуем в вопросах, которые относятся к решению этой проблемы. Генетическая инженерия в нашем Центре сейчас способна решить все задачи, которые необходимы для создания генетически измененных конструкций для создания вакцины. Точнее даже, для создания вакцин разного вида, которые мы будем применять в качестве кандидатов для борьбы с COVID-19. Конечно, путь этот длинный и многостадийный. Именно в настоящее время ведется большая работа по созданию продуманного и ответственного плана работы, как мы будем создавать эти вакцины-кандидаты», - отметил он.

При этом А. Шустов подчеркнул, что это длительные исследования, о чем-то конкретном пока говорить рано.

«В рамках программы – это программа ПЦФ – планируется создание нескольких препаратов, в частности четырех разных вакцин на разных платформах. Задача Центра заключается в создании двух кандидатных вакцин: одна из них живая векторная вакцина, вторая – рекомбинантная субъединичная вакцина. Все это – препараты очень разные по технологии изготовления, но в настоящий момент еще рано говорить о том, какая из них будет наиболее эффективной. Поэтому мы сейчас планируем двигаться разными направлениями, чтобы иметь разные конкурирующие разработки», - сказал он.

«На основании этого мы вынесем суждение о каком-то одном препарате, который пойдет дальше. Надеюсь, что к концу этого проекта будет препарат, который пройдет существенную долю доклинических испытаний на животных. Конечный результат этой программы – создание препарата, который прошел доклинические испытания на животных, чтобы можно было этот препарат уже начать испытывать на людях», - добавил ученый.