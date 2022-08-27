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Как идет подготовка к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий - Маулен Ашимбаев
27 Августа 2022 15:26

Как идет подготовка к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев в интервью отечественным телеканалам рассказал о значимости Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также подробно остановился на особенностях нынешнего форума в новых геополитических реалиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Маулен Ашимбаев отметил, что созыв Съездов религиозных лидеров был вызван стремлением Казахстана объединить общие усилия по обеспечению глобальной безопасности. Спикер Сената напомнил, что у истоков проведения форума, в качестве руководителя Секретариата Съезда стоял Президент страны Касым-Жомарт Токаев, а возрастающий с каждым разом интерес мировой общественности к форуму подчеркивает его необходимость и эффективность казахстанской внешней политики.

«В 2003 году состоялся первый Съезд, на который приехали руководители и представители 17 религиозных организаций, в том числе духовные лидеры, представляющие мировые религии. Сегодня, по прошествии 20 лет и шести Съездов, можно сказать, что они сыграли позитивную роль с точки зрения распространения в мире культуры диалога, взаимопонимания, сближения мировых и традиционных религий, с точки зрения выработки духовными лидерами единой позиции по актуальным проблемам развития человечества», - отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената подчеркнул, что все эти годы наблюдается тенденция к поиску совместных ответов на внешние вызовы, взаимодействия между мировыми религиями. Более того, в последние годы духовные лидеры показывают пример поиска компромиссных решений и общей платформы для сотрудничества. Форум, в свою очередь, способствует системному наведению мостов между культурами и цивилизациями, что в данном ключе является одной из основных исторических миссий Казахстана.

«Издревле наш народ придерживался принципов открытости, миротерпимости и мы всегда с уважением относились к другим религиям. Культура открытости и толерантности отражает, в какой-то степени, нашу историю, нашу географию и нашу бескрайнюю степь. И, собственно говоря, именно такого рода ценности составляют важную часть нашего национального кода. За годы независимости Казахстан создал уникальную модель межэтнического и межконфессионального согласия, которая прошла проверку временем и показала свою устойчивость, стабильность и перспективность», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Руководитель Секретариата Съезда также поделился мнением об уникальности предстоящего форума. Как рассказал Маулен Ашимбаев, VII Cъезд будет самым представительным с точки зрения участия духовных лидеров. Впервые в его работе примет Папа Римский. В числе высоких гостей также Верховный имам Аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайеб, лидеры иудаизма, буддизма, представители даосизма, синтоизма и других религий.

«Более 100 духовных лидеров и руководителей религиозных организаций подтвердили свое участие. Кроме того, в рамках седьмого съезда будут очень интересные секционные заседания, на которые выносятся актуальные вопросы для многих стран мира, для многих социальных групп, в частности вопросы, связанные с развитием образования и религиозного просвещения в преодолении радикализма, недоверия, ксенофобии, обеспечения мирного существования религии народов. Будет выноситься вопрос на секцию о роли современных религиозных организаций в укреплении статуса женщин в семье и обществе. Поэтому большие ожидания от этого съезда у мировой общественности, у мировых СМИ», - заключил Маулен Ашимбаев.

Результатом работы Съезда станет итоговый документ – Декларация VII Съезда, в котором лидеры мировых религий выразят свое мнение о важности разрешения наиболее злободневных мировых проблем. Среди них конфликты, вопросы, связанные с геополитическим напряжением, столкновениями, социальные проблемы и другие. Декларация будет распространена в качестве официального документа ООН.

Таким образом, VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий внесет важный вклад в обеспечение межцивилизационного диалога и укрепление мира, сотрудничества между странами и поможет убедиться в понимании путей преодоления общемировых проблем.

В работе форума наряду с духовными лидерами примут участие руководители ООН, ОБСЕ, ИСЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ, Всемирная исламской лиги и других международных организаций.


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