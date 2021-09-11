Как идет подготовка к шестому заседанию Нацсовета общественного доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента Ерлан Карин рассказал, как идет подготовка к очередному заседанию Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал Ерлан Карин, следующее шестое заседание Национального совета общественного доверия планируют провести в конце этого года.

«Сейчас идет проработка предложений и инициатив. Также мы до следующего шестого заседания Национального совета планировали с нашими коллегами-общественниками посетить несколько регионов. Задача состоит в том, чтобы получить обратную связь проводимых реформ. В рамках Нацсовета было реализовано достаточно много инициатив», - рассказал Ерлан Карин журналистам в рамках обсуждения пакета политических реформ, прошедшего в Нур-Султане.

Помощник Главы государства отметил, что в рамках реализации инициатив, озвученных на площадке Национального совета общественного доверия, в общей сложности было принято около 80 разных нормативно-правовых актов, в том числе более 10 законов.

«Наша задача - узнать, как эти реформы работают, как реформы действуют. Для этого мы ездим по регионам, встречаемся с местными жителями, общественниками и получаем обратную связь. На основе этого мы готовим следующий пакет предложений», - отметил Ерлан Карин.

Ранее помощник Президента рассказал о важности проведения политических реформ в стране.