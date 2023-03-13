Как идет подготовка к паводку в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Акимом Павлодарской области утвержден «План комплексных мероприятий на 2022 год по подготовке области к прохождению паводкового периода в IV этапа (летний, осенний, зимне-весенний, весенний)», в который вошли 43 мероприятия.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Выполнены следующие мероприятия:

установлены дополнительные водопропускные трубы на автодороге районного значения от п. Саты до п. Акшиман на 45 км, на 55-60 км в Майском районе;

дополнительно углублен отводной канал с восточной и западной стороны села Казы в районе Аккулы;

проведены укрепительные работы защитной насыпи, расположенной вдоль автодороги между селами Рождественка и Красиловка в Павлодарском районе.

В рамках плана инженерных работ выполнены следующие мероприятия:

выполнен капитальный ремонт водопропускной трубы на 11 км автодороги Жолболды-Шиликти в Актогайском районе.

выполнен текущий ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге районного значения «подъезд к селу Чигириновка» в Щербактинском районе.

Коммунальными и дорожными службами проводится работа по вывозу снега из населенных пунктов области, в общей сложности убрано 756 тысяч 945 тонны (1135417 куб/м).

Созданы запасы: 34 тысячи 564 штуки мешкотары, 9 тысяч 573 тонн инертного материала, 105 тонн ГСМ, заключены 99 договоров намерения на питание и 7 на взрывные работы.

В областном бюджете на 2023 год предусмотрено 870 млн тенге. В том числе: на неотложные затраты - 70 млн тенге, в чрезвычайных резервах - 800 млн тенге.

В бюджетах городов и районов в чрезвычайном резерве предусмотрено 453 млн тг; в резерве на неотложные затраты – 415 млн.

Всего на предупреждение и ликвидацию ЧС предусмотрено 1 млрд 747 млн тенге.

Для защиты населенных пунктов от паводковых угроз имеются 9 земляных защитных насыпей, которые ежегодно, при необходимости, укрепляются.

На постоянной основе проводится контроль за состоянием водопропускных сооружений.

Всего на территории Павлодарской области имеются 1472 водопропускных сооружений, их них: на железной дороге – 199; на автомобильных дорогах –1273 (республиканских – 570, областных – 201, районных – 502).

По данным местных исполнительных органов, ПФ АО «Казавтожол», управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, по состоянию на 10 марта т.г. открыты 946 водопропускных труб, что составляет 74%.

В целях оперативного реагирования на ликвидацию ЧС при ухудшении паводковой ситуаций департаментом подготовлены силы и средства на ликвидацию последствий паводка в количестве 1702 человек, 616 единиц техники, 42 плавсредства и 198 мотопомп.

Вопросы подготовки к паводковому периоду были рассмотрены на заседаниях областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.