Как идет подготовка к паводкам в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В целях подготовки к паводковому периоду в Костанайской области проводится комплекс мероприятий по защите территории и населения области от негативных паводковых явлений. О проводимой работе сообщил в ходе совещания в областном акимате заместитель акима области Виктор Ионенко, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По сведениям Казгидромета, средняя высота снега по области достигает 28 сантиметров при норме 22. Максимальное количество снега выпало в Жангельдинском, Наурзумском, Аулиекольском, Сарыкольском и Карасуском районах и городе Аркалык.

«Для предупреждения и ликвидации последствий паводков заготовлены запасы ГСМ - 130 тонн, инертных материалов - 9,1 тыс. тонн и мешкотары - 46 тыс. тонн. Заключено 59 договоров-намерений на поставку продуктов питания пострадавшему населению, на случай подтоплений приготовлено 194 мотопомпы. В чрезвычайном резерве и резерве на неотложные затраты акиматами предусмотрено более 629 млн тенге.

На период паводка определено 195 пунктов сбора пострадавшего населения, которые смогут вместить более 11 тысяч человек», - сообщил В. Ионенко.

Помимо подготовки есть и проблемные вопросы. Один из них - вывоз снега из населенных пунктов, так как активная уборка снега проходит только в областном центре и крупных городах и районах.

«В отдаленных населенных пунктах, можно сказать, что снег не вывозится. В зимний период всего вывезено 542 тыс. кубометров снега. Учитывая, что зима текущего года выдалась снежной, необходимо активизировать работу по вывозу снега, в особенности из мест, подверженных подтоплению», - отметил замакима.

Также на автомобильных дорогах местного значения приведены в готовность 185 единиц специализированной дорожной техники. Заготовлен песок, расфасованный в мешки, для создания искусственных дамб вдоль автодорог на участках перелива паводковых вод. Как выяснилось, таких участков в регионе свыше трёхсот.

«На сегодняшний день на территории области числится всего 98 гидротехнических сооружений. В 2021 году за счет бюджетных средств в сумме 75,8 млн тенге проведены работы по восстановлению 5 ГТС. Кроме того, восстановлено 8 ГТС хозспособом в трех районах. Вместе с тем, сохраняется угроза возможных рисков на 8 ГТС.

Акимам городов и районов поручено привести в готовность службы гражданской защиты для ликвидации паводков и его последствий, в том числе обеспечить наличие и исправность техники, аварийно-спасательного оборудования и инструментов. Вместе с тем усилить работу по вывозу снега из дворов и территорий городских и сельских населенных пунктов, особенно паводкоопасных.