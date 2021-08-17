Как идет подготовка к отопительному сезону в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - О ходе подготовки к отопительному сезону говорили на расширенном аппаратном совещании в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Как отметил аким области Даниал Ахметов все работы идут в соответствии с намеченным графиком. Уровень готовности объектов жилищно-коммунальной сферы составляет 88 процентов. Объекты образования готовы на 100 процентов. Необходимый для региона запас угля – 3 900 000 тонн, сейчас уже заготовлено 97 процентов. До конца месяца, по поручению главы региона, все твёрдое топливо для населения должно быть на железнодорожных тупиках. Объекты бюджетной и социальной сферы также должны быть обеспечены углем.

Что касается предприятия «Теплокоммунэнерго» в Семее, то здесь, как подчеркнул Даниал Ахметов, две большие проблемы: это теплопотери, которые составляют 36 процентов, и задолженность абонентов в размере 1,6 млрд тенге. К слову среди тех, кто должен за тепло не только легальные, но и нелегальные абоненты, шло открытое воровство теплоэнергии. На сегодня аким Семея держит эти вопросы на постоянном контроле. Также, по поручению акима области специалисты ЖКХ и энергоконтроля проверят готовность риддерской ТЭЦ к отопительному сезону.

В Семее, Курчатове, Усть-Каменогорске и Риддере идет активная работа по подготовке многоэтажных домов. Все они, кроме проблемных объектов в Семее, будут готовы к 1 сентября. У каждого дома будет соответствующий паспорт готовности. К 1 октября будут решены все вопросы, касающиеся недочетов в отопительной системе города Семея. Как отметил Даниал Ахметов, все акимы городов и районов работают по графику. Есть сроки и план мероприятий. Все проблемные вопросы решаются в рабочем порядке. В целом, подготовка к отопительному сезону 2021 – 2022 года идет без срывов.