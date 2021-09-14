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    11:40, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Как идет подготовка к отопительному сезону, рассказали в Минэнерго

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о ходе подготовки к отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжается подготовка энергетических предприятий к работе в осенне-зимний период. В соответствии с графиком, утвержденным системным оператором, на электрических станциях завершен ремонт на 4 энергоблоках (50%), 18 котлах (38%), 19 турбинах (39%)», - сообщил Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    На разных стадиях, по его словам, ремонтные работы ведутся на 2 энергоблоках, 25 котлах и 16 турбинах.

    «На сегодня от годового плана из 20 468 км линий электропередачи выполнены ремонты 13 773 км, из 462 единиц высоковольтных подстанций отремонтировано 316 подстанций, что составляет 67 %, - по линиям и 68 % - по подстанциям», - заключил министр.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Энергетика ЖКХ
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