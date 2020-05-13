Как идет подготовка к купальному сезону в столице – фоторепортаж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Купальный сезон каждый год начинается с 1 июня. В текущем году в столице открылось еще 10 дополнительных мест для купания. Корреспонденты МИА «Казинформ» ознакомились с ходом подготовки к предстоящему купальному сезону.

Как сообщили в департаменте по ЧС города Нур-Султану, в столице по итогам проведенной ревизионной комиссии определены 23 места купания населения, из которых 3 являются разрешенными (Центральный пляж, зоны отдыха «Три пескаря» и «Столичный двор»), 20 мест запрещенными (в соответствии с п. 8 Решения маслихата города от 12 декабря 2017 года № 220/25-VI). В текущем году предлагается предусмотреть дополнительное открытие 10 городских бесплатных пляжей (Алматы-3, Байконыр-1, Есиль-3, Сарыарка-3), которое позволит существенно снизить нагрузку на водную акваторию.

«Купальный сезон каждый год открывается 1 июня. Мы усиливаем подготовительные работы. К сожалению, за последние 3 года на акватории города погибло 43 человека, из которых каждый третий – это ребенок в возрасте от 9 до 15 лет. За этот же период на водоемах города спасено 50 человек, из них 14 детей», - отмечает начальник столичного ДЧС, полковник гражданской защиты Бауыржан Сыздыков.

Он также сообщил, что с 9 мая на территории столицы совместно с акиматом города проводится установка запрещающих знаков и информационных стендов (установлено - 60 знаков, 6 стендов), обследование дна мест купания (составлены 6 актов стихийных мест, из 10 участков), вручение владельцам зон отдыха и городских пляжей информационных писем. Всего на реке Есиль будут уставлено 90 запрещающих знаков, 20 информационных стендов, 20 плавающих буйков.

«На купальный период будут задействованы на ежедневное патрулирование 20 человек личного состава, 14 лодок и 1 водный гидроцикл, а также 30 человек из числа общественных спасателей и 15 человек центра по обеспечению гражданской обороны акимата города», - уточнил Бауыржан Сыздыков.

Вместе с тем сотрудниками департамента проводится работа по профилактике с жителями и гостями столицы о правилах безопасности на воде, где особый акцент будет уделен жилым массивам расположенных вблизи водоемов.

Спасатели отмечают, что купаться лучше всего в местах специально оборудованных: пляжах, бассейнах и в местах, патрулируемых спасателями. Допустимый нижний предел температуры для безопасного купания: воды +18°С, воздуха – + 22°С – это для здоровых, закаленных людей. Для детей и людей с ослабленным здоровьем купание при такой температуре опасно для здоровья и жизни.

«Никогда не заплывайте за буйки, не купайтесь в нетрезвом состоянии. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов, не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах. Не рекомендуется использовать для плавания предметы, не предназначенные для этого, - камеры от автомобилей, тонкий пенопласт, пластиковые бутылки и так далее. Не надо купаться в одиночку в незнакомых местах», - поясняет Бауыржан Сыздыков.

В ДЧС сообщили, что согласно статистике около 80% случаев гибели на воде происходит по причине купания граждан в состоянии алкогольного опьянения, а также купания в необорудованных и запрещенных местах. На пляже тоже нельзя забывать о правилах поведения. В жаркие дни лета отдыхающих на пляже бывает до 1000 человек. Поэтому безопасный отдых на воде зависит от самодисциплины и выполнения гражданами «Правил поведения на воде».