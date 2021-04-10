Как идет кампания по вакцинации против КВИ  в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день 26 прививочных пунктов для вакцинации против КВИ работают в Акмолинской области. Но в связи с увеличением объемов поступления вакцины в регионе уже готовы 68 прививочных пунктов, а также 180 прививочных бригад, которые будут выезжать в организованные коллективы. Об этом на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для проведения вакцинации против КВИ всего по области функционируют 26 прививочных пунктов. Выездные прививочные бригады используют термоконтейнеры рефрижераторного типа с встроенной холодильной установкой. Транспортировка вакцины осуществляется с соблюдением «холодовой цепи». Но в связи с увеличением объемов поступления вакцины на сегодня у нас уже готовы 68 прививочных пунктов, также 180 прививочных бригад, которые будут выезжать в организованные коллективы для привития сотрудников без отрыва от производства. К примеру, они уже выезжали в налоговый комитет», - отметила А. Мусина.

По словам спикера, со 2 апреля по Кокшетау для проведения массовой вакцинации дополнительно задействованы две выездные прививочные бригады. Каждый, кто изъявит желание, может получить прививку бесплатно. Открыт передвижной прививочный пункт в торговом центр «РИО», где за неделю работы привито 425 человек.

Как отметила главный санврач региона, прививку может получить любой желающий совершенно бесплатно, для этого нужно подойти в поликлинику и привиться там в порядке очереди или позвонить своему участковому врачу и записаться на прививку. Кроме того, министерство здравоохранения запустило новую услугу «Запись на вакцинацию» на портале «электронного правительства».

«На 7 апреля текущего года получено 9900 доз вакцины, первым компонентом привито - 9684 человек. Вторым компонентом привито 4832 человека. 8 апреля получено еще 11000 доз вакцины «Спутник V» Карагандинского фармацевтического комбината. Всего в апреле на Акмолинскую область запланировано выделение порядка 50000 доз вакцины», - добавила А. Мусина.

При охвате вакцинацией взрослого населения страны не менее 60%, по словам спикера, будет достигнут коллективный иммунитет. Это позволит снять все ограничительные мероприятия.

А. Мусина также обратила внимание присутствующих на фейковую информацию о побочных эффектах вакцины с фотографиями «последствий», встречаемую в социальных сетях.

«Просим верить только информации и данным, размещенным на официальных интернет-ресурсах ведомств. Случаев поствакцинальных осложнений среди привитых не зарегистрировано. Выявляется только ожидаемая реакция, которая описана в аннотации к препарату: общая слабость, местная реакция, повышение температуры. Серьезных осложнений не зарегистрировано», - резюмировала спикер.