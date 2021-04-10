Как идет кампания по вакцинации против КВИ в Акмолинской области
«Для проведения вакцинации против КВИ всего по области функционируют 26 прививочных пунктов. Выездные прививочные бригады используют термоконтейнеры рефрижераторного типа с встроенной холодильной установкой. Транспортировка вакцины осуществляется с соблюдением «холодовой цепи». Но в связи с увеличением объемов поступления вакцины на сегодня у нас уже готовы 68 прививочных пунктов, также 180 прививочных бригад, которые будут выезжать в организованные коллективы для привития сотрудников без отрыва от производства. К примеру, они уже выезжали в налоговый комитет», - отметила А. Мусина.
По словам спикера, со 2 апреля по Кокшетау для проведения массовой вакцинации дополнительно задействованы две выездные прививочные бригады. Каждый, кто изъявит желание, может получить прививку бесплатно. Открыт передвижной прививочный пункт в торговом центр «РИО», где за неделю работы привито 425 человек.
Как отметила главный санврач региона, прививку может получить любой желающий совершенно бесплатно, для этого нужно подойти в поликлинику и привиться там в порядке очереди или позвонить своему участковому врачу и записаться на прививку. Кроме того, министерство здравоохранения запустило новую услугу «Запись на вакцинацию» на портале «электронного правительства».
«На 7 апреля текущего года получено 9900 доз вакцины, первым компонентом привито - 9684 человек. Вторым компонентом привито 4832 человека. 8 апреля получено еще 11000 доз вакцины «Спутник V» Карагандинского фармацевтического комбината. Всего в апреле на Акмолинскую область запланировано выделение порядка 50000 доз вакцины», - добавила А. Мусина.
При охвате вакцинацией взрослого населения страны не менее 60%, по словам спикера, будет достигнут коллективный иммунитет. Это позволит снять все ограничительные мероприятия.
А. Мусина также обратила внимание присутствующих на фейковую информацию о побочных эффектах вакцины с фотографиями «последствий», встречаемую в социальных сетях.
«Просим верить только информации и данным, размещенным на официальных интернет-ресурсах ведомств. Случаев поствакцинальных осложнений среди привитых не зарегистрировано. Выявляется только ожидаемая реакция, которая описана в аннотации к препарату: общая слабость, местная реакция, повышение температуры. Серьезных осложнений не зарегистрировано», - резюмировала спикер.