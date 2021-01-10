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Как идет голосование на избирательных участках Акмолинской области

10 Января 2021, 10:57
Как идет голосование на избирательных участках Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Буквально вчера отметивший свой 76-ой день рождения, житель села Талапкер Целиноградского района Сабыр Мальгаздаров стал одним из первых проголосовавших избирателей на выборах в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Сабыр Мальгаздаров является Почетным гражданином Целиноградского района. Несмотря на свой пенсионный возраст, он до сих пор на посту и является директором ТОО «Талапкер», председателем Совета ветеранов сельского округа. Сабыр ата вместе со своей супругой Раилей Шариповной воспитали 5 детей и 15 внуков.

«Я с раннего утра пришел на избирательный участок отдать свой голос. Считаю, что мы должны проявить свою гражданскую позицию, реализовать свое конституционное право, проголосовать за ту или иную партию», - рассказал аксакал.

Одна из старейших жительниц региона 107-летняя Баян Мадихан из села Еркеншилик Ерейментауского района отдала свой голос на дому, куда к ней приехали члены участковой избирательной комиссии с переносной урной.

«Выборы — это шаг, который открывает путь к нашему будущему, к процветанию народа. Поэтому я голосую», - поделилась Баян Мадихан.

В дальнее село области семья почтенной аже переехала пятнадцать лет назад из Монголии. Родилась Баян Мадихан в многодетной семье в селе Кызылкаин. Вместе с мужем вырастили семерых детей. Сегодня воспитывает 15 внуков и 5 правнуков.

В Акмолинской области проживает свыше 1000 людей старше девяноста лет.

По состоянию на 10.00 часов в Акмолинской области проголосовали более 52 988 избирателей (10,2%).

К слову, в области 722 избирательных участка. Все они оборудованы в соответствии с санитарными требованиями и потребностями людей с ограниченными физическими возможностями.


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