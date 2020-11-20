Как идет цифровизация вузов в условиях пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 ноября состоялся прямой эфир «Цифровизация в вузах» на площадке ADAL BILIM, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Проектного офиса ADAL BILIM.

Онлайн мероприятие, организованное Проектным офисом ADAL BILIM при Министерстве образования и науки РК, собрало ректоров и проректоров казахстанских вузов и экспертов в сфере образования, которые обсуждали цифровизацию высшего образования.

По мнению Галымжана Кудайбергенова, первого заместителя председателя правления КАЗГЮУ, пандемия застала вузы в разной степени готовности к новым условиям, тем не менее стала отправной точкой к созданию образования будущего и заставила университеты пересмотреть традиционные подходы. Также он презентовал мобильное приложение Smart KAZGUU, которое облегчил жизнь студентам и родителям.

«На сегодняшний день студенты могут управлять своим балансом, составить свое расписание, получить справки, документы и даже написать заявление не выходя из дома. Это все можно сделать с помощью мобильного приложения. С помощью раздела «Финансы» студент может управлять своим балансом. Студент или родители могут пополнить и посмотреть текущий общий баланс. Также студенты могут получить выписки по семестрам или за определенный период», - рассказал Галымжан Кудайбергенов.

Еще одно преимущество мобильного приложения, студент в рамках кредитного обучения сам формирует свое расписание. Выбирает себе преподавателя, время занятий и дату.

Участники дискуссии пришли к выводу, что каждому вузу необходимо выработать свою, авторскую модель дистанционного обучения которая будет гармонично сочетать классические подходы в образовании и цифровизацию.