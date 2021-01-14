Как и сколько платить за ОСМС в 2021 году, рассказали жителям Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы до 81% населения охвачено ОСМС. При этом, экстренная помощь оказывается всем гражданам, несмотря на статус застрахованности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также с началом нового года всех волнует вопрос о том, как это все будет осуществляться и сколько люди будут платить за страховку. О том, какие изменения произошли касательно платежей, рассказали в алматинском филиале Фонда медстрахования.

К первой категории взносов в ОСМС относятся платежи государства за 15 льготных категорий граждан. В список входят дети, пенсионеры, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, многодетные матери, неработающие беременные женщины, мамы в декрете, инвалиды и люди, ухаживающие за детьми-инвалидами, студенты и т. д. Это около 11 млн граждан.

Работодатели за наемный персонал в 2021 году платят отчисления в размере 2% от заработной платы с фонда оплаты труда. С зарплаты работников теперь будут удерживаться также 2% взноса.

Индивидуальные предприниматели должны будут, как и ранее, делать взносы за себя. Их ежемесячный платеж с 2021 года остается без изменений - 5% от 1,4 МЗП. То есть ежемесячный взнос – 2975 тенге.

Что касается самозанятых граждан, которые оказывают разные услуги другим физическим и юридическим лицам без регистрации своей деятельности, им предоставляется производить взносы двумя возможными путями: оплачивая 5% от МЗП – это 2125 тенге. Или можно встать на налоговый учет, как участник ЕСП и платить 1 МРП - это 2917 тенге по состоянию на 1 января 2021 года для города и 0,5 МРП – 1458 тенге для села.

ЕСП объединяет четыре обязательных платежа:

• индивидуальный подоходный налог (ИПН);

• социальные отчисления в государственный фонд социального страхования;

• пенсионные выплаты в ЕНПФ;

• отчисления в Фонд обязательного социально-медицинского страхования.

Что касается физических лиц, работающих по договору гражданско-правового характера, то с их дохода будет удерживаться 2%, при этом максимально возможный платеж 8500 тенге (2% от 10 МЗП).

Стоить добавить, что если граждане в 2021 году оказались не застрахованы, то им необходимо проверить платежи за предшествующие 12 месяцев. Более подробную информацию можно получить, обратившись в единый колл-центр 1406.



