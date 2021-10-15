Как и когда нужно ревакцинироваться, рассказали актюбинские врачи

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – После получения полного курса вакцин против коронавируса необходимо спустя время ревакцинироваться, чтобы поднять уровень антител в крови человека. О подробностях ревакцинации рассказал на брифинге в РСК заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Бекболат Избасаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопрос, когда необходима ревакцинация, Б. Избасаров отметил, что для разных вакцин определено разное время.

«Если человек был привит вакциной «Спутник V», то через 9 месяцев он должен ревакцинироваться инавтивной вакциной, то есть «Казвак», «Хайят», «Синофарм». А те, кто ранее прививался инактивной вакциной, через 6 месяцев ревакцинируются векторной вакциной типа «Спутник V», - сказал Б. Избасаров.

На вопрос становится ли паспорт вакцинации недействительным через 9 месяцев, Б. Избасаров ответил, что этот вопрос не регламентирован.

«Вопрос о том, что паспорт вакцинации становится недействительным через 9 месяцев не регламентирован. Мы пока работаем по действующим регламентам», - отметил он.