Как и где работают заключенные в Казахстане — ответ МВД

— Администрация учреждения в обязательном порядке трудоустраивает осужденных на должностях хозяйственного обслуживания учреждения, на предприятиях УИС, иных государственных организациях, а также организациях, принадлежащих субъектам предпринимательства. В первую очередь учреждение трудоустраивает осужденных, имеющих исполнительные листы по приговору суда. При этом фактов отказа от предоставленной администрации работы на сегодняшний день не установлено, — рассказали в МВД.

Оплата труда осужденных осуществляется в соответствии с законодательством РК, согласно трудовому договору. Из заработной платы осужденных производятся ежемесячные удержания в размере, определенном законодательством — это не менее 50% от заработной платы или иного дохода.

— Погашение ущерба зависит напрямую от заработка осужденных. При этом сумма погашения иска имеет важное значение при рассмотрении ходатайств об условно-досрочном освобождении и замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, но никак не отражается на условиях содержания, — пояснили в КУИС.

Оплата труда осужденным производится в соответствии с Трудовым кодексом РК, по двум формам — повременной и сдельной. При повременной оплате труда осужденным заработная плата начисляется по установленной тарифной ставке или окладу за фактически отработанное время. При сдельной — за каждую единицу выполненной работы или изготовленной продукции.

— Показатели заработной платы зависят индивидуально от каждого осужденного: минимальный показатель — 6 тысяч тенге, максимальный — 250 тысяч тенге. В хозяйственной обслуге оплата труда фиксированная, в размере минимальной заработной платы 85 тысяч тенге, — подчеркнули в МВД РК.

Кроме того, в рамках действующего законодательства к сотрудничеству привлекаются субъекты МСБ. В учреждениях УИС изготавливается широкий спектр продукции, включая форменное обмундирование, вещевое имущество, продукты питания, изделия из дерева и металла, строительные материалы и т. д.

В учреждениях также осуществляется техническое и профессиональное образование осужденных. Перечень профессий формируется администрацией учреждения по согласованию с местными исполнительными органами с учетом мониторинга рынка труда. Организация процесса обучения осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности по согласованию с уполномоченным органом в области образования.

— В 2023-2024 учебном году прошли обучение 2 884 осужденных и получили дипломы по специальностям: токарь, швея, автослесарь газоэлектросварщик, повар, сварочное дело, и так далее. В прошлом учебном году получили сертификаты по краткосрочным курсам более 200 осужденных: nail-стилист, парикмахер, повар, закройщик, и так далее. Изучение осужденными IT-специальностей в настоящий момент не представляется возможным по техническим причинам, — сообщили в МВД РК.

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