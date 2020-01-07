Как и где подать заявку на получение АСП в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Центре занятости населения акимата Алматы рассказали о том как и где подать заявку на получение АСП, передает корреспондент МИА «Казинформ».
C 5 января в Алматы начали принимать заявления от граждан на получение АСП. Прием осуществляется в 8 районных отделах управления социального благосостояния города Алматы и в Центре занятости населения.
«АСП будет назначаться с месяца обращения вне зависимости от дня подачи заявления. Для назначения адресной социальной помощи необходимо иметь постоянную либо временную регистрацию по месту жительства на срок не менее 6 месяцев, а при сдаче документов подать заявление и предоставить удостоверение личности для идентификации», - говорится в сообщении.
Например, если заявление было подано 15 января или в последний день месяца, то и выплата будет осуществлена в полном объеме за весь месяц.
Напомним, с 5 января 2020 года прием заявлений на получение адресной социальной помощи(АСП) нового формата во всех регионах Казахстана осуществляется в алфавитном порядке.
Такая мера позволит обеспечить более комфортное обслуживание и урегулировать поток заявителей, отметили в Центре.
График приема по алфавитному порядку можно посмотреть на сайте Центра занятости населения .
С адресами районных управлений социального благосостояния можно ознакомиться также на сайте.
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