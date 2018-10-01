Как и где фрилансерам делать пенсионные отчисления

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Куда нести свои пенсионные отчисления фрилансерам, с какого дохода нужно делать отчисления, а с какого не нужно, разъяснили в ЕНПФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Летом были приняты законодательные нормы, по которым фрилансеров обязали платить взносы на свои пенсионные счета в ЕНПФ в размере 10 % от получаемого дохода, но не менее 10 % от МЗП и не выше 10 % от 75-кратного МЗП. Новшества вызвали ряд вопросов у казахстанцев, куда и как уплачивать эти деньги.



Во исполнение положений закона Министерством труда и социальной защиты населения РК, которое является уполномоченным государственным органом в части разработки порядка и сроков перечисления обязательных пенсионных взносов (ОПВ), внесены соответствующие изменения в Правила перечисления пенсионных взносов, определяющие порядок, сроки исчисления и доходы, с которых уплачиваются ОПВ.



В число объектов исчисления ОПВ добавлены доходы физических лиц, полученные по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), а также перечисления ОПВ наличными деньгами в банк физическими лицами, получающими доходы по договорам гражданско-правового характера, не имеющих счетов в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее - БВУ), установлен срок перечисления ОПВ такими лицами в Государственную корпорацию не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем получения доходов.



«Еще одна важная корректировка - ОПВ в ЕНПФ не удерживаются с выплат и доходов, связанных с получением имущественного дохода. Таким образом, физические лица, оказывающие услуги по договорам гражданско-правового характера (услугодатели), после получения дохода самостоятельно не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем получения доходов, оплачивают ОПВ через БВУ или АО «Казпочта». Физические лица, не имеющие счетов в БВУ, вносят ОПВ наличными деньгами в БВУ или АО «Казпочта» для их последующего перечисления в Государственную корпорацию. БВУ и АО «Казпочта» формируют платежные поручения в Государственную корпорацию с КНП 010. Далее, в течение трех рабочих дней со дня поступления на счет Государственной корпорации суммы ОПВ вкладчиков перечисляются в ЕНПФ электронными платежными поручениями формата МТ-100»,- пояснили в ЕНПФ.



В фонде отметили, что случае отсутствия дохода за какой-то период эти лица вправе уплачивать обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ в свою пользу из расчета 10 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.



При отсутствии договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов необходимо заключить его путем подписания вкладчиком заявления по форме, размещенной на интернет-ресурсе ЕНПФ. Заявление на открытие индивидуального пенсионного счета можно подать в любом офисе Фонда с удостоверением личности или на сайте enpf.kz при помощи электронной цифровой подписи.



Отметим, что Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2018 года № 624 внесены изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, в том числе в постановление Правительства РК от 18 октября 2013 года № 1116 «Об утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним». Изменения и дополнения вводятся в действие с 11 октября 2018 года.