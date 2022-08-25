Как Huawei вносит вклад в подготовку IT-специалистов в Казахстане

100 тыс. казахстанских IТ-специалистов должны быть подготовлены к 2025 году согласно Посланию Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Необходимость модернизации образовательной инфраструктуры и поддержки отечественных кадров сегодня находит отклик у ведущих представителей отечественной ИКТ-индустрии. В рамках стратегии Президента по обучению талантливых специалистов компания Huawei Technologies Kazakhstan развивает сеть ИКТ-академий по всей стране для подготовки студентов технических специализаций. Данный курс деятельности компании также перекликается с глобальным направлением развития Huawei: к 2023 году вырастить более 700 тыс. специалистов в инфокоммуникационной отрасли.

Такими данными поделились спикеры компании Huawei Technologies Kazakhstan в рамках прошедшего в г. Нур-Султан Форума науки и высшего образования 2022: «Человеческий капитал – ключевой ресурс развития нового Казахстана». Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, Комитет науки МНВО РК и АО «Фонд науки». Целью Форума является консолидация потенциала внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов в производство, а также стимулирование сотрудничества между учебными заведениями, государственными учреждениями и предпринимательским сообществом для развития высокотехнологичного общества.

«Компания Huawei выступает «мостом» между учебным заведением и ИКТ-отраслью. Наша цель - работа с академическими кругами для преодоления разрывов в знаниях. Наши ИКТ-академии в университетах дают возможность студентам получить международную сертификацию Huawei и приобрести практические навыки, которые в будущем помогают при трудоустройстве, - сообщила руководитель аппарата генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan Фарида Толеубаева. - Мы помогаем талантливым студентам оставаться здесь, в Казахстане, приобретать международные знания и опыт, чтобы в дальнейшем развивать IT-индустрию нашей страны».

Стратегическая цель Республики Казахстан по вхождению в число 30-ти самых развитых государств мира к 2050 году требует от страны очень высокой конкурентоспособности. Необходимость построения наукоемкой экономики и поддержки человеческого капитала является краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста и эффективности государства. Согласно отчету Всемирного экономического форума, именно творческая и продуктивная рабочая сила вносит наибольший вклад в долгосрочный экономический успех нации в сравнении с другими ресурсами.

Ключевым фактором успеха стратегий развитых стран стало использование зарубежных знаний и возможностей с последующим созданием образовательных и научно-исследовательских институтов мирового класса для всестороннего исследования развиваемых отраслей. В Казахстане данная практика реализуется на базе международных инициатив по поддержке и развитию ИКТ-талантов, представленных компанией Huawei Technologies Kazakhstan. Программы предоставляют доступ студентам к инфокоммуникационным продуктам и технологиям компании с возможностью прохождения обучения и сертификации Huawei.

«Мы высоко оцениваем интеллектуальный потенциал профессорско-преподавательского состава. Их усилиями привлекается дополнительное финансирование с точки зрения коммерциализации научных разработок, внедрения наукоемких технологий в производственные и бизнес процессы. Сегодня, в рамках семинара мы видим их потенциал в области коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности», - отметил председатель Комитета науки Адлет Тойбаев.