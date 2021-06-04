Как хранится вакцина, рассказали в СК «Фармация»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев рассказал об этапах выпуска и хранения вакцины против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что при организации работы складов и процессов логистики Единого дистрибьютора безопасность и качество фармацевтических препаратов имеют первостепенное значение. Одна из важных задач, стоящих перед Единым дистрибьютором - это эффективный способ мониторинга соблюдения «холодовой цепи». Особое внимание уделяется мониторингу соблюдения холодовой цепи при поступлении вакцин, в том числе и от COVID-19. Отмечаем, что Единым дистрибьютором закупаются 19 вакцин из Национального календаря прививок, которые имеют различные температурные показатели условий хранения», - сказал Ерхат Искалиев на брифинге в СЦК.

В случае нарушения хотя бы одного этапа цепочки холодовой цепи, вакцина подлежит уничтожению. Мероприятия должны быть осуществлены на всех этапах перемещения: от их изготовления на фармацевтическом заводе до постановки вакцины конкретному пациенту.

«До начала вакцинации от COVID-19, в конце 2020 года, Единым дистрибьютором совместно с регионами проведена ревизия готовности холодовой цепи. По итогам осуществлена докомплектация контейнерами, логерами, холодильным оборудованием. Также было проведено тестирование по вероятным увеличениям грузопотоков товара, на предмет вместимости складских помещений», - отметил спикер.

«Кроме того, отмечаем, что каждая выпущенная серия вакцины проходит оценку безопасности и качества, обеспечивает допуск на рынок только эффективных и безопасных вакцин. После прохождения строгого контроля качества вакцина поступает на склады Единого дистрибьютора, откуда осуществляется распределение в регионы Казахстана», - заключил он.



