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    16:13, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Как хранить и готовить еду в священный месяц Рамазан - рекомендации санврачей

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы рассказали, как предотвратить пищевые отравления во время священного месяца Рамазан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В целях предупреждения распространения массовых пищевых отравлений и острых кишечных инфекций департамент рекомендует населению:

    - избегать покупки пищевых продуктов в местах несанкционированной торговли, с истекшим сроком годности, с нечеткой или отсутствующей маркировкой, с наличием признаков деформации и бомбажа на таре;

    - не покупать замороженные продукты, если имеются признаки нарушения целостности тары, в которой они хранились;

    - не хранить скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре более 2-х часов, так как это может привести к накоплению бактерий и токсинов;

    - не допускать к приготовлению пищи больных людей, имеющих признаки респираторных и желудочно-кишечных заболеваний;

    - соблюдать в домашних условиях правила личной гигиены и технологию приготовления горячих и холодных блюд, сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся и сырых продуктов, также готовую пищу следует хранить раздельно;

    - пользоваться для обработки сырых и готовых продуктов отдельными ножами и разделочными досками;

    - тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды перед употреблением под проточной водопроводной водой, а для маленьких детей ещё и кипяченой водой;

    - готовить салаты, изделия из рубленого мяса, студень, заливное в домашних условиях в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток;

    - не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня. Если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо подвергнуть термической обработке (прокипятить или прожарить);

    - тщательно прожаривать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морепродукты;

    - хранить пирожные, торты с кремом в холодильнике и не забывать, что это скоропортящиеся продукты;

    - использовать для питья и приготовления пищи фильтрованную воду.

    Кроме того, в ДСЭК напомнили о необходимости усиления контроля в связи с массовым скоплением населения на сходы «Ауыз ашар» и «Ифтар».

    Напомним в 2020 и 2021 году, в связи с эпидемиологической ситуацией, во многих странах мира было запрещено проводить массовые мероприятия.

    К слову, сейчас в силу стабилизации были сняты все ограничительные меры, что позволяет собраться гражданам за одним большим столом на ифтар. Однако населению все же стоит не забывать о простых профилактических мерах.


    Фото:thumbs.dreamstime.com


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