Как холдинг «Байтерек» поддерживает важные для Казахстана проекты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мае текущего года исполняется 8 лет с создания Национального управляющего холдинга «Байтерек». О том, как холдинг развивается и почему необходимо было создание данной национальной компании в стране, читайте в материале МИА «Казинформ».

22 мая 2013 года подписан Указ о создании «Байтерека». Идея создания института принадлежит Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

8 лет назад многие из дочерних компаний в составе холдинга переживали не лучшие времена. «Байтереку» приходилось сталкиваться с рядом проблем: пережитый кризис корпоративного управления, проблемы с кредитными портфелями, дублирование функций с другими организациями.

Однако многим вызовам холдинг сумел противостоять. Можно сказать, что в настоящее время дочерние компании «Байтерека» являются успешными институтами с единым корпоративным управлением и отвечающим передовым международным стандартам.

Холдинг «Байтерек» фокусируется на задачах развития несырьевых отраслей экономики, экспорта и малого и среднего бизнеса, также поддержке сельского хозяйства и обеспечения населения доступным жильем.

Холдинг поддерживает предпринимательскую активность в малом и среднем, так в крупном бизнесе. «Байтерек» с 2014 по 2020 годы поддержал более 116 тысяч новых проектов. Поддержанные предприятия за названный период произвели продукции на сумму 34 трлн тенге, объем их совокупной экспортной выручки – 5,3 трлн тенге.

Около 90% проектов и 84% производства приходится на клиентов Фонда развития предпринимательства «Даму», являющегося основным оператором поддержки малого и среднего бизнеса.

Еще одна важная миссия холдинга - повышение экспортного потенциала. Для решения задачи сосредоточены Банк развития Казахстана и KazakhExport. Сумма экспортных контрактов, поддержанных различными инструментами за прошлый год составил порядка 800 млрд тенге.

«Байтерек» также поддерживает проекты в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития.

Не менее важным блоком организации является обеспечение доступности жилья. В рамках проектов поддержан ввод более 5 млн квадратных метров жилья или 75 тысяч квартир.

Создан Единый оператор жилищного строительства, оторый позволил привлечь капитал на рыночных условиях, микшировать с текущими финансовыми потоками и удешевлять стоимость фондирования для частных застройщиков.

Холдинг работает над поддержкой сельского хозяйства. «Байтерек» включил в свой состав три дочки «КазАгро» – Аграрная кредитная корпорация, КазАгроФинанс, Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Также поддержан один из крупных проектов - строительство магистрального газопровода «Сарыарка». Мегапроект осуществлен в сжатые сроки, но с огромным мультипликативным эффектом.

Холдинг «Байтерек» и далее намерен развивать экономику Казахстана и реализовывать важные для страны проектов.