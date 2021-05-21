Как холдинг «Байтерек» поддерживает важные для Казахстана проекты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мае текущего года исполняется 8 лет с создания Национального управляющего холдинга «Байтерек». О том, как холдинг развивается и почему необходимо было создание данной национальной компании в стране, читайте в материале МИА «Казинформ».
22 мая 2013 года подписан Указ о создании «Байтерека». Идея создания института принадлежит Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву.
8 лет назад многие из дочерних компаний в составе холдинга переживали не лучшие времена. «Байтереку» приходилось сталкиваться с рядом проблем: пережитый кризис корпоративного управления, проблемы с кредитными портфелями, дублирование функций с другими организациями.
Однако многим вызовам холдинг сумел противостоять. Можно сказать, что в настоящее время дочерние компании «Байтерека» являются успешными институтами с единым корпоративным управлением и отвечающим передовым международным стандартам.
Холдинг «Байтерек» фокусируется на задачах развития несырьевых отраслей экономики, экспорта и малого и среднего бизнеса, также поддержке сельского хозяйства и обеспечения населения доступным жильем.
Холдинг поддерживает предпринимательскую активность в малом и среднем, так в крупном бизнесе. «Байтерек» с 2014 по 2020 годы поддержал более 116 тысяч новых проектов. Поддержанные предприятия за названный период произвели продукции на сумму 34 трлн тенге, объем их совокупной экспортной выручки – 5,3 трлн тенге.
Около 90% проектов и 84% производства приходится на клиентов Фонда развития предпринимательства «Даму», являющегося основным оператором поддержки малого и среднего бизнеса.
Еще одна важная миссия холдинга - повышение экспортного потенциала. Для решения задачи сосредоточены Банк развития Казахстана и KazakhExport. Сумма экспортных контрактов, поддержанных различными инструментами за прошлый год составил порядка 800 млрд тенге.
«Байтерек» также поддерживает проекты в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития.
Не менее важным блоком организации является обеспечение доступности жилья. В рамках проектов поддержан ввод более 5 млн квадратных метров жилья или 75 тысяч квартир.
Создан Единый оператор жилищного строительства, оторый позволил привлечь капитал на рыночных условиях, микшировать с текущими финансовыми потоками и удешевлять стоимость фондирования для частных застройщиков.
Холдинг работает над поддержкой сельского хозяйства. «Байтерек» включил в свой состав три дочки «КазАгро» – Аграрная кредитная корпорация, КазАгроФинанс, Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Также поддержан один из крупных проектов - строительство магистрального газопровода «Сарыарка». Мегапроект осуществлен в сжатые сроки, но с огромным мультипликативным эффектом.
Холдинг «Байтерек» и далее намерен развивать экономику Казахстана и реализовывать важные для страны проектов.
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