Как хирурги помогают бороться с лишним весом - репортаж из БМЦ УДП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – От ожирения страдают, как взрослые, так и дети. Но, сегодня, помимо диеты, здорового образа жизни, от лишнего веса можно избавиться с помощью хирургического вмешательства. Поэтому бариатрическая хирургия признана как наиболее эффективный способ лечения ожирения. Тем утром в Больнице Медицинского Центра Управления Делами Президента пациентку прооперировал врач-хирург из России Антон Пришвин, который приехал по приглашению БМЦ и поделился опытом с казахстанскими коллегами. Корреспонденты МИА «Казинформ» наблюдали за ходом операции и узнали о преимуществах бариатрической хирургии.

Пациентку оперировали лапароскопическим методом, при котором операции на внутренних органах проводят через небольшие отверстия. До госпитализации женщина весила 116 кг, сейчас весит 109 кг. После операции, по словам врачей, пациентка постепенно избавится от лишнего веса.

«Эта операция проводится для лечения ожирения, при этом, уменьшают размеры желудка. Пациентка - молодая женщина, 1984 года. Операция направлена на выработку привычки, чтобы человек не ел слишком много. Это будет стимулировать ее к похудению. В течение года пациента сможет снизить вес на 20 кг», - поделился руководитель Центра робот-ассистированной хирургии Талгат Уразов.

Российскому врачу помогали его казахстанские коллеги. Это не первый приезд хирурга в Казахстан. Заместитель по хирургической помощи больницы «РЖД-Медицина» Антон Пришвин рассказал о преимуществах бариатрической хирургии - хирургического лечения избыточной массы тела.

«Оперировали пациентку с морбидным ожирением. Это так называемая бариатрическая операция. Бариатрическая хирургия - наиболее эффективный способ лечения элементарного ожирения. Между тем, болезнь, по мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, обрела масштабы эпидемии.

Элементарное ожирение является причиной смертности широкого круга населения. Бариатрическая хирургия позволяет пациентам снизить вес, с другой стороны обеспечить профилактику в развитии заболеваний, которые приводят к такой статистике смертности. Поэтому это весьма актуальное направление», - рассказал врач-хирург.

Антон Пришвин более 20 лет занимается лечением пациентов от ожирения. Он оперировал пациентов с весом более 230 кг.

«Эти операции можно назвать рутинными, тем не менее, в них много нюансов. Относительно веса могу сказать, что у меня есть опыт выполнения операций с пациентами, которые весили более 200 кг. В некоторых случаях приходится оперировать пациентов со значительно меньшим весом, так как мы ориентируемся на соотношение роста и веса, так называемый индекс массы тела. В ходе этой операции мы уменьшили объем желудка. Это одна из классических бариатрических операций. Уменьшение объема желудка с одной стороны позволяет пациенту получить чувство насыщения от приема значительно меньшего количества пищи. С другой стороны, этот эффект обеспечит снижение веса и профилактику заболеваний, связанных с ожирением», - поделился хирург.

Пациентке удалили часть желудка, в результате чего его объем значительно уменьшился. Врачи рассчитывают на снижение веса на 70-80% от общей массы тела. По словам врача-хирурга Антона Пришвина, уже в течение первой недели после операции пациенты сбрасывают 8 кг. Эффективность бариатрической операции в лечении элементарного ожирения составляет не менее 80%.

«Необходимо отметить, что пациентка потеряла мало крови – не больше 5 мл. Хочу также напомнить, что эффект зависит от того, насколько слажена и скоординирована работа врача и пациента. То есть, пациент должен обладать достаточно высоким уровнем мотивации, чтобы почувствовать эффективность. Поэтому врачи должны обратить внимание на то, чтобы пациенты были настроены на результат. Знаю, что в БМЦ созданы все условия, работает мультидисциплинарная команда», - отметил Антон Пришвин.

Несмотря на то, что это одна из рутинных операций для Антона Пришвина, он считает, что к каждой из них нужно тщательно готовиться и проявлять осторожность.

«Своим студентам, молодым хирургам говорю, что бояться нужно было до того, как ты поступил в медицинский институт. Мы должны понимать, что каждый шаг, даже в той ситуации, когда вы имеете большой опыт, должен быть сопряжен со всеми элементами безопасности и тогда хирурги будут уверены в своих действиях, но ни в коем случае речь не идет о чувстве самоуверенности», - отметил врач-хирург.

После проведения операции Антон Пришвин признался, что всегда рад сотрудничать с казахстанскими врачами.

«Прекрасное оснащение учреждения, высокий уровень подготовки коллег позволяет работать и понимать друг друга с полуслова. Всегда расцениваю свой мастер-класс не только как возможность поделиться с коллегами накопленным опытом, но и рассматриваю как обмен опытом, чтобы научиться чему-то у своих коллег. Считаю, что у врачей Больницы Медицинского Центра Управления Делами Президента можно поучиться выдержке, настойчивости, аккуратности, знанию основ фундаментальной медицины», - добавил Антон Пришвин.