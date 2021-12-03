Как гражданам уберечь свои деньги от мошенников – Жагыпар Исатаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В своем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить борьбу с мошенничеством и финансовыми пирамидами. Правоохранительная деятельность, включающая выявление и пресечение различных мошеннических схем, является одним из направлений работы Агентства РК по финансовому мониторингу.В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» исполняющий обязанности руководителя Организационно-контрольного управления ДЭР по Жамбылской области Жагыпар Исатаев рассказал об основных признаках финансовых пирамид и о том, как граждане могут уберечь свои средства от мошенников.

– Жагыпар Кожахметович, что такое финансовые пирамиды и чем они опасны?

– Классическая «финансовая пирамида» – мошенническая схема получения дохода. Вам предлагают вложить деньги под сказочно высокие проценты, обещают гарантированный доход и просят активно привлекать друзей в проект. Но, с виду успешная инвестиционная компания может оказаться финансовой пирамидой. Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Финансовые пирамиды часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие. Они предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство. Придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

В условиях развития технологий параллельно прогрессировали и способы получения выгоды. На сегодняшний день для создания преступных схем используются различные маркетинговые инструменты – рассылки через мессенджеры, реклама в соцсетях и другие.

В последнее время все больше и больше людей становятся жертвами финансовых пирамид.

– Какие бывают финансовые пирамиды?

– Встречаются несколько типов финансовых пирамид.

В частности, многоуровневые пирамиды, основной механизм построения и функционирования которых заключается в следующем: каждый вновь прибывший участник совершает первый взнос, который распределяется между вышестоящими по иерархии членами пирамиды. В свою очередь, новичок, чтобы заработать, должен пригласить нескольких человек, чьи взносы также будут распределены аналогичным образом. И так продолжается до тех пор, пока не иссякнет приток новых членов.

Пирамиды, построенные по типу Понци – свое название данные структуры получили по имени Чарльза Понци, который был автором и организатором подобной пирамиды в начале XX века. В отличие от многоуровневой схемы, в данном случае привлечения новых членов не требуется, а только первоначальный взнос, как правило, на большую сумму. Всем участникам обещают высокий доход через определенный промежуток времени. Первые клиенты получают высокую прибыль из личных средств организатора, а затем срабатывает принцип взаимного информирования и появляются новые вкладчики, воодушевленные их примером. Вновь поступающие средства идут на выплаты старым вкладчикам. Этот круговорот продолжается некоторое время, пока организатор внезапно не исчезает со всеми деньгами своих клиентов в неизвестном направлении.

Пирамиды, построенные по принципу сетевого маркетинга – основным механизмом реализации схемы является продажа компанией товаров/услуг. В данном случае, товар является маскировкой и, чаще всего, его стоимость завышена. Часто такими продуктами являются – часы, косметика, бытовая химия и другие товары.

Пирамиды, использующие схему по принципу рассылки приглашений в мессенджерах. Такая схема осуществляется только в онлайн-группах в мессенджерах: WhatApp, Telegram и других. Создается группа, для вступления в которую необходимо заплатить определенную сумму. После вступления необходимо пригласить дополнительно два-четыре человека, выдается вознаграждение от 200% до 400%. Количество приглашаемых участников не ограничено.

– Как граждане могут понять, что имеют дело с финансовой пирамидой?

– Основными признаками финансовой пирамиды являются: необходимость вложения ощутимой суммы денежных средств; обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег; для получения выплаты, необходимо привлекать своих знакомых, чтобы они тоже вложили туда свои средства; проект подается как «ноу-хау». Также подозрение должно вызывать то, что компания зарегистрирована накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Проверить регистрацию можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК через сервис «Поиск налогоплательщиков». Финансовые пирамиды отличают также активная и навязчивая реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыш всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail рассылки. Тогда как запрет рекламы финансовых пирамид в СМИ определен Законом РК «О рекламе».

Кроме того, при внимательном изучении договора становится понятно, что ответственности никто не несет в случае, если что-то пойдет не так.

Следует иметь в виду, что компания-финансовая пирамида может называть себя микрофинансовой организацией, «кредитным бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг». Предлагаются такие услуги, как «Вам отказали в банке? Мы поможем!» «Рефинансируем ваш кредит! Избавим от задолженности!». При этом, у финансовых пирамид отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Согласно Закону РК «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня РК», банки работают с населением и гарантируют возврат вложенных средств. Финансовые пирамиды принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках.

Запомнив отличительные признаки мошеннических схем, можно обезопасить себя от действий недобросовестных лжепредпринимателей и сохранить в целости свои финансовые средства.

Мы призываем граждан проявлять бдительность и воздержаться от вклада денежных средств в сомнительные проекты, которые обещают сверхдоходы за короткие сроки.

Также, если граждане стали жертвами таких мошенников, или им известны факты создания финансовых пирамид, им следует обратиться по телефону доверия Департамента экономических расследований по Жамбылской области 34-75-38, или обратиться к дежурную часть по номеру 34-76-26, по телефону доверия Агентства по финансовому мониторингу+7 (7172) 70-84-78. Можно также обратиться через официальные аккаунты Агентства РК по финансовому мониторингу в социальных сетях.

Facebook,

Instagram.

В заключение, хотелось бы напомнить, что создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, является административным и уголовным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 150 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» и статьей 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

– Спасибо за беседу.