Как готовятся к переписи населения в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте Национального бюро статистики по городу Нур-Султану сформирован внештатный отдел по подготовке и проведению национальных переписей в общем количестве 27 человек, из них 21 человек - уполномоченный по районам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Созданный штат проводит организационную работу по подготовке и проведению переписи по городу Нур-Султану, контроль за работой инструкторов-контролеров и интервьюеров. Для проведения подготовительного этапа привлечены 40 инструкторов-контролеров, которые распределены по инструкторским и регистрационным участкам, образованным в определенных школах города. Инструктора-контролеры координируют и контролируют работу интервьюеров-регистраторов, количество которых составляет 284 человек.

Интервьюеры-регистраторы, совершающие подворовой обход, будут иметь специальное удостоверение регистратора (бейдж) с указанием ФИО и фото, заверенное печатью департамента Бюро национальной статистики по городу Нур-Султану и портфель с символикой фирменного логотипа переписи населения. Личность интервьюера может быть уточнена в органах статистики.

Во время национальной переписи 2021 года будет действовать единый call-центр «1446». «1446» - единый номер для мобильных и стационарных телефонов на всей территории страны. Также работает номер 8 8000 800 878. Звонок в сall-центр бесплатный.

Национальная перепись населения 2021 года пройдет под девизом «В Казахстане каждый важен!».

Ее главным новшеством станет внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса, использование интервьюерами электронных планшетов при сплошном обходе. Это позволит достичь снижения трудозатрат переписного персонала, минимизировать влияние человеческого фактора на качество данных, повысить уровень достоверности данных переписи населения, а также повысить удобство и мобильность интервьюеров при сборе данных.

Целью национальной переписи населения является получение достоверной информации о демографических, экономических и социальных процессах, произошедших за последние 10 лет (межпереписной период). При этом такие сведения, как уровень образования населения, брачно-семейная структура и этно-лингвистический состав страны, могут быть получены только при всеобщей переписи. Итоги предстоящей переписи послужат обновленной и достоверной информацией для актуализации существующих баз данных государственных органов.