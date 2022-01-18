Как готовятся к паводку в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане прошло расширенное аппаратное совещание под руководством акима области Даниала Ахметова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Начальник ДЧС ВКО Ерлан Нурпеисов, рассказал об обстановке в регионе.

«С начала зимнего периода на территории Восточно-Казахстанской области 41 раз объявлялись штормовые предупреждения, в результате чего 64 раза закрывались дороги области и вводилось ограничение на движение автомобильного транспорта. В целях недопущения самопроизвольных сходов снежных лавин на дорогах области филиалом Казселезащиты проведено 25 профилактических взрывов, спущено19860 куб.м. снега, акимами районов и городов организован вывоз снега за пределы населенных пунктов, общий объем вывезенного снега составил более 130 куб.м.», - отметил он.

Для того чтобы встретить паводок во всеоружии, уже сейчас местными исполнительными органами, специалистами РГП «Казгидромет» и ДЧС ВКО ведется мониторинг за количеством снежного покрова и глубиной промерзания почвы. Отслеживание и сравнение с данными прошлых лет помогают прогнозировать риски в весенний паводковый период, чтобы привести в готовность аварийные службы.

По информации филиала РГП «Казгидромет» на 10 января 2022 года, глубина промерзания почвы свыше 50 см отмечается в восьми районах области: Бескарагайском, Катон-Карагайском, Тарбагатайском, Кокпектинском, Бородулихинском, Уланском ,Зайсанском и Абайском. На остальной части области глубина промерзания почвы составляет от 6 (Глубоковский район) до 49 см (г. Усть-Каменогорск). При этом средняя высота снежного покрова в этих районах не превышает 30 см. Самое большое количество снега выпало в районе Алтай (70 см), минимальное - в городе Курчатове.

Напомним, что в Восточно-Казахстанской области, по многолетнему прогнозу синоптиков, паводок на реках области ожидается обычно со второй декады марта и длится до середины второй декады июня. Интенсивность подъема уровня воды на реках и формирование склоновых потоков может увеличиваться за счет резкого повышения температуры воздуха и осадков в виде дождя.

Опасные ситуации ежегодно складываются в районах, где есть незаконное строительство возле акваторий. После подъема воды здания затапливаются, что приносит материальные потери лицам,которые строились возле водоемов без разрешительных процедур.

В Восточном Казахстане в 2021 году для усиления обеспечения защиты населенных пунктов от подтоплений в рамках Дорожной карты реализовано 11 мероприятий на общую сумму 162 млн тенге. Произведен текущий ремонт и укрепление защитных дамб, очистка русел рек и берегоукрепительные работы в Тарбагатайском, Зайсанском, Катон-Карагайском, Глубоковском, Бескарагайском районах и районе Алтай.

Между тем ДЧС ВКО рекомендует населению заблаговременно готовиться к весеннему периоду: провести своевременные работы по очистке от снега дворовой территории, не засорять водопропускные трубы и арыки, подготовить инертный материал.