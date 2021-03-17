Как готовятся к паводкам в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области продолжается активная подготовка к предстоящему весеннему паводку. В комплексную работу задействованы все заинтересованные госорганы и организации, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Как отметили в департаменте по ЧС, подготовка к паводку начата еще в летний период.

«Акиматами регионов в 43 населенных пунктах проведены работы по обустройству водоотводных каналов протяженностью 47,1 км, укреплению обвалований - 5,2 км, возведению насыпных дамб - 4,8 км, очистке русел рек - 24,4 км, устройству и ремонту 50 водопропускных сооружений. На днях начнутся взрывные работы по рыхлению и дроблению льда в 10 районах», - отметил заместитель начальника ведомства Канат Доспаев.

В Аршалынском районе, относящемуся к регионам с высокой степенью возникновения угроз подтопления, противопаводковые мероприятия проведены в 9 населенных пунктах. Для этого большой объем работ проделан по укреплению обваловки дворовых территорий, согласно Плана мероприятий инженерной защиты населенных пунктов в селах Жибек Жолы и Тургень, находящихся вдоль русла реки Ишим, производится очистка логов, водопропускных сооружений и русел рек от дикой растительности.

Активная помощь в профилактике паводков районе оказывается волонтерами, которые на подворных обходах раздают тематические памятки, уточняют проживание граждан и количество имеющейся живности для проведения возможных эвакуационных мероприятий.

Готовы к прохождению весеннего периода и в Целиноградском и Астраханском районах, где для предупреждения паводковых угроз проводятся масштабные мероприятия - отсыпка береговых линий, возведение обвалований вдоль берегов рек, вырубка кустарника в русле рек.

Для ликвидации весенних паводков в Акмолинской области с населенных пунктов вывезено более 443,3 тысячи кубометров снега, подготовлено 11,6 тысячи тонн инертных материалов, 87,2 тысячи мешкотары, в полную готовность приведено более тысячи единиц спецтехники.