Как готовятся к отопительному сезону в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее готовятся к отопительному сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В этом году на подготовку к отопительному сезону и реконструкцию городских котельных Семея выделено более 2 млрд тенге. Ремонтные работы на котельных Центр, Габбасова, 103, 103А, 35 квартал на сегодня практически завершены. Об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель руководителя ГКП «Теплокоммунэнерго» Николай Дёмин.

«Подрядная организация завершает на котельных последний этап работы в преддверие отопительного сезона. Поэтому грядущий сезон обещает быть надежным. Все расчеты специалистами произведены. Изготовлены шайбы. Специалисты подрядной организации начинают устанавливать их по периметру теплопровода. Принято решение по регулировке теплосетей», – говорит Николай Дёмин.

Подача тепла будет производиться согласно наружной температуре. В случае, если в течение трех суток будет стабильно держаться -8 °С, то дома начнут подключать к отоплению. Что касается горячей воды, жители левого берега получат ее уже в эти выходные, а жителям правобережья придется подождать окончания ремонтных работ.

«По левому берегу мы уже подавали горячую воду, но сейчас подача временно прекращена из-за профилактики. Со вчерашнего дня начата раскопка ТЭЦ-1, жители начнут получать горячую воду уже в эти выходные. По правому берегу производятся ремонтные работы на котельных. Параллельно вести ремонт и подавать горячую воду невозможно. Поэтому жители получат воду только после завершения всех ремонтных работ. Они идут хорошим темпом. Подрядчики завершили работу на 90%. Остаются небольшие штрихи, которые они завершат в ближайшее время, – заключил Дёмин.

Напомним, в ходе своего недавнего визита в Семей аким ВКО Даниал Ахметов поручил завершить все ремонтные работы на теплоисточниках к 20 сентября.