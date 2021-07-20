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    18:54, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Как готовятся к отопительному сезону в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области к началу отопительного сезона на восьми энергостанциях запланирован ремонт 26 котлов и 15 турбин. Подготовка к зиме находится на постоянном контроле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отчёты о ходе работ заслушал глава региона Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн.

    «Работы по подготовке к отопительному сезону начаты в мае. На восьми энергоисточниках предусмотрен ремонт 26 котлов и 15 турбин. Будут подготовлены 72 котельные, 693 автономные системы отопления, а также коммуникации. В настоящее время на всех станциях области проводятся плановые капитальные ремонты на основном и вспомогательном оборудовании», – доложил руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.

    По его словам, началась закупка угля на зиму.

    На особом внимании находятся проблемные объекты.

    «На ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» запланирован капитальный ремонт двух котлов и двух турбин, а также текущий ремонт одного котла на общую сумму 2,5 млрд тенге. Сегодня ведётся капитальный ремонт одного котла и одной турбины», – сообщил аким Темиртау Кайрат Бегимов.

    По его словам, в июле – августе планируется завершить эту часть работ. А остальные запланированные ремонтные работы должны быть закончены в октябре. Начата реализация проекта по строительству седьмого котла.

    В Балхаше к отопительному сезону введут в строй новую тепломагистраль до микрорайона Конырат. По информации акима города Ораза Таурбекова, в августе планируется провести опрессовку сети, до сентября сдать объект в эксплуатацию.

    В Караганде на данный момент отремонтировали 9,5 км теплосетей из запланированных 17. Для улучшения теплоснабжения жителей Сортировки начато восстановление теплоизоляции труб. Кроме того, в этом году заменят теплосети в 30-м микрорайоне областного центра. Это также повысит надёжность теплоснабжения.

    Женис Касымбек поручил мониторить наличие бытового угля в точках реализации, чтобы жители могли вовремя запастись топливом.

    «Вопросы подготовки к отопительному сезону находятся на постоянном контроле. Срывы сроков недопустимы», – подчеркнул аким области.


    Теги:
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