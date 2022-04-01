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Как готовят военно-обученный резерв в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
1 Апреля 2022, 13:44
Как готовят военно-обученный резерв в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны РК Руслан Жаксылыков ответил на депутатский запрос касательно функционирования военных кафедр в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 30 высших учебных заведения Казахстана к началу 80-х годов готовили кадры по 70 специальностям, в 12 из них функционировали военные кафедры. Система подготовки офицеров и сержантов запаса в Республике Казахстан представляет собой распределенную сеть военных кафедр организаций высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан и охватывают все регионы страны. Военная кафедра является структурным подразделением ОВПО», - проинформировал Руслан Жаксылыков в своем ответе .

По его словам, военная подготовка граждан на военных кафедрах ОВПО по программам офицеров и сержантов запаса организуется и осуществляется с целью подготовки военно-обученного резерва страны по военно-учетным специальностям на основе получаемого высшего профессионального образования, а также создания резерва для дополнительного комплектования первичных должностей офицерского состава Вооруженных Сил Республики Казахстан по текущему некомплекту.

Подготовка военно-обученного резерва производится на основании подпункта 9) пункта 1 статьи 4 Закона РК от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан», статей 9, 13 Закона РК от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих».

Подготовка граждан к воинской службе включает начальную военную подготовку, военную подготовку по дополнительным образовательным программам, подготовку по военно-техническим и иным специальностям, военную подготовку по программе офицеров и сержантов запаса.


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