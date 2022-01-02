Как готовят психологов в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о подготовке психологов в отечественных вузах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Комплексном плане по реализации государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2021-2023 годы предусмотрены разделы по организации разъяснительной работы среди адресных групп населения, в том числе и молодежи, по сохранению духовного и культурного наследия народа Казахстана, укреплению светских принципов государства. Для оказания квалифицированной психологической помощи молодым людям в вузах работают психологические службы, «телефоны доверия», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.
По его словам, примерное количество штатных психологов составляет более 250 человек.
«На сегодняшний день вузами ведется подготовка по специальностям «Педагогика и психология», «Психология» в количестве 13038 человек. Усилена роль педагога в формировании нравственных ориентиров, в воспитании молодежи. В соответствии с изменившимися реалиями и передовой образовательной практикой предусмотрено обновление профессионального стандарта «Педагог» и образовательных программ с углубленным содержанием по духовно-нравственному воспитанию обучающихся», – добавил зампремьера.
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