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Как готовят психологов в Казахстане

2 Января 2022 17:17
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Как готовят психологов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о подготовке психологов в отечественных вузах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Комплексном плане по реализации государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2021-2023 годы предусмотрены разделы по организации разъяснительной работы среди адресных групп населения, в том числе и молодежи, по сохранению духовного и культурного наследия народа Казахстана, укреплению светских принципов государства. Для оказания квалифицированной психологической помощи молодым людям в вузах работают психологические службы, «телефоны доверия», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, примерное количество штатных психологов составляет более 250 человек.

«На сегодняшний день вузами ведется подготовка по специальностям «Педагогика и психология», «Психология» в количестве 13038 человек. Усилена роль педагога в формировании нравственных ориентиров, в воспитании молодежи. В соответствии с изменившимися реалиями и передовой образовательной практикой предусмотрено обновление профессионального стандарта «Педагог» и образовательных программ с углубленным содержанием по духовно-нравственному воспитанию обучающихся», – добавил зампремьера.


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#Правительство РК   #Образование   #Вузы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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