Как готовят Наурыз коже на севере Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Как в Северо-Казахстанской области готовят праздничное блюдо Наурыз коже, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала председатель казахского культурно-просветительского центра «Urpaq» Гулбахша Мусабаева.

Главная особенность Наурыз мейрамы на севере в том, что весна в регионе наступила еще только по календарю. Обычно в эти дни лежит снег, бывают морозы и метели. Г. Мусабаева уверена, что природные явления, которые сопровождают Наурыз – пение птиц, зеленая трава, ручьи – люди чувствуют «на клеточном уровне».

К празднованию Наурыз мейрамы во всех регионах готовятся заранее. Семь дней, предшествующих празднику, распределены. «7» в нумерологии означает «жизнь». Г. Мусабаева отметила, что эта цифра часто встречается в традициях и обычаях казахского народа.

«Испокон веков в казахском народе так сложилось, что за семь дней до Наурыза мы начинаем чистить себя как духовно, так и приводить в порядок свой быт. В это время начинают шить корпешки для праздника, для гостей. Особенность северного региона заключается в том, что у нас не так много растительного орнамента, как на юге страны. Зато в юртах больше используется меховых украшений. В нашей области сохранилась традиция – в дни празднования Наурыза заключать браки и проводить много свадеб. Многие к этим дням приурочивают церемонию разрезания пут», - рассказала Г. Мусабаева.

Особенности есть и в приготовлении Наурыз коже. В главное блюдо Наурыз мейрамы входят семь компонентов – снова символичная цифра «7». Компоненты Наурыз коже можно разделить на три группы, которые представляют собой пищу кочевников: мясная, молочная и растительная. Связывает эти ингредиенты вода.

«Для наурыз коже используют айран, два вида крупы, в основном это пшено и пшеница, или иногда рис, мясо - сушеную или свежего копчения конину. Преимущественно варят қазы. Затем добавляется жидкий курт и соль. Приготовление курта в Северном Казахстане отличается от приготовления в других регионах по вкусу, форме. На юге жарко, поэтому там много добавляют соли. На севере же соль не добавляют. Сам курт имеет коричневатый оттенок и преимущественно кисловатый на вкус. На юге курт готовят круглой формы, на севере – продолговатой. Зажимают в кулак получившуюся светло-коричневую массу, придавливают пальцами, выкладывают на деревянную доску для сушки. На севере жидкий курт добавляется в Наурыз коже, а высушенный - подаётся на стол как отдельное угощение», - рассказала Г. Мусабаева.

Она добавила, что принято в наурыз коже использовать мясо, которое осталось после согым. Оно должно быть либо высушено и посолено, либо копченое. Свежее мясо не даст традиционного вкуса Наурыз коже. Сорпа не получится насыщенной. Важно мелко нарезать мясо, тогда будет красивый внешний вид и особый вкус.

Каждый ингредиент для главного блюда Наурыз мейрамы должен быть приготовлен отдельно. Затем все компоненты смешивают, дают настояться и подают на стол.

В этом году приготовление Наурыз коже североказахстанцам обойдется, как минимум, в пять тысяч тенге. Литр айран или кефира в регионе стоит от 250 тенге за литр, килограмм пшена в зависимости от производителя – от 225 тенге, рис – от 210 тенге за килограмм. Дороже всего обойдется казы. Стоимость одного килограмма продукта в сыром виде составляет 3800 тенге, в копченом – 4300 тенге. Фасованный курт стоит от 186 тенге за 30 граммов.



