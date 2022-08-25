Как готовят к отопительному сезону петропавловскую ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор АО «Севказэнерго» Олег Перфилов утверждает, что жителям Петропавловска нет необходимости запасаться обогревателями. Отопительный сезон начнется вовремя и с нужными параметрами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тема реконструкции Петропавловской ТЭЦ-2, где в марте произошло обрушение дымовой трубы, становится все более актуальной для горожан. Не обходится без слухов и домыслов, пессимистических предположений о том, что за короткий срок невозможно подготовить теплоцентраль к зиме и призывам готовиться к холодам в квартирах.

О. Перфилов во время пресс-тура на теплоцентраль заверил: обогреватели не понадобятся, да и толку от них не будет. Электропроводка просто не выдержит нагрузки.

«Проводка внутридомовая не выдержит одновременного включения нескольких обогревателей, что приведет к авариям на общедомовых сетях. Этого не нужно делать. Конечно, это дело каждого – купить или нет обогреватель. Но могу заверить, что делать этого не нужно. Будет тепло», - сказал О. Перфилов.

Он добавил, что теплоцентраль к отопительному сезону активно готовят буквально в круглосуточном режиме. Работу на трубе проводятся только в дневное время по технике безопасности. На ремонте котлов бригады работают посменно по 12 часов, на газоходах ремонт не прекращается ни днем, ни ночью. Задействованы около 500 человек.

«Огромный объем работы выполняется на четырех котлах: №4, №5, №6 и №7. Средняя стоимость ремонта – 1,4-1,5 млрд тенге. Меняется от 50% до 70% поверхности нагрева. Первый котел будет готов к 15 октября. Он был в нормальном состоянии. Провели текущий ремонт. Но пока ограничена его работа газоходами. Второй котел на реконструкции. Пока срок окончания – конец 2024-го года. Оборудование третьего котла при обрушении трубы было немного повреждено. С первого сентября его берем в ремонт с окончанием работ – 30 ноября. Четвертый котел будет готов к 15 сентября. К 20-25 сентября к нему дотянем газоходы. Пятый – 5 сентября. Из-за газоходов примерно 15 сентября будем подключать. Шестой запустим 15-20 октября. Седьмой – был по графику на конец октября, но подрядчик хорошо поработал, примерно 10 октября выведем в работу. Восьмой, девятый и 11-й работают. 10-й котел тоже в работе, но в октябре на месяц его планируем взять в ремонт. 12-й котел отремонтировали», - проинформировал О. Перфилов.

Он добавил, что для температуры воздуха на улице до минус 25 градусов нужны девять котлов, от 25 и ниже – 10. На ТЭЦ будут готовы 11. В штатную зиму без сильных морозов два котла оставят в резерве, при сильных морозах – один.

Продолжается демонтаж обрушившейся дымовой трубы. Сейчас ее разбирают семь человек вручную. В сутки демонтируют примерно один метр трубы. Как только дойдут до отметки в 30 метров, подключится специальная техника и за неделю сравняют конструкцию с землей.

«Сегодня находимся на отметке в 60 метров. Планируем завершить разбор во второй половине сентября. Никоим образом это не влияет на прохождение отопительного сезона. Один нюанс – нам нужно ее разрушить, чтобы газоходы первого котла провести через нее на вторую трубу. Третья труба более свежая. Провели наружное обследование, никаких повреждений нет. Есть небольшие замечания. Контракт заключен на сентябрь-октябрь с подрядной организацией на наружный ремонт. На следующий год планируется внутренний осмотр и ремонт. Провели полный внутренний и наружный осмотр второй трубы. Экспертная организация дала ограниченный срок службы - три года до следующего осмотра и ремонта. Это не значит, что она рухнет через три года, а до следующего осмотра. Учитывая, что вторая дымовая труба построена по тому же проекту, что и первая, приняли решение о строительстве новой. На нее подключим девять котлов. И газоходы строятся с учетом того, что будут переключены на новую трубу», - прокомментировал О. Перфилов.

Строительство новой трубы обойдется в 4 млрд тенге. Зимой на предприятии намерены подготовить фундамент и в апреле начать возведение.

Новая труба будет тоже из железобетона, но с другими нормативами к армированию, ветростойкости и внутренняя обмуровка будет другой, современной. По словам гендиректора АО «Севказэнерго», к следующему отопительному сезону ее уже построят, переключат на нее часть котлов. Пройдет отопительный сезон и после начнется снос второй трубы.

«Восстанавливаем разрушенный корпус. Из-за падения дымовой трубы повредилась часть дымососного отделения. Газоходы должны полностью завершить 15 октября. В конце августа пять котлов будут работать. Нагрузка станции будет 180-200 МВатт - для начала отопительного сезона этого достаточно. К концу сентября четвертый и пятый котлы подключим и выйдет из ремонта седьмой. Начало отопительного сезона начнется в соответствии с графиком и с необходимой температурой», - подчеркнул Олег Перфилов.

По его мнению ресурса Петропавловской ТЭЦ-2 может хватить на десятилетия вперед, если вовремя, в необходимом объеме и качественно выполнять ремонты, реконструкцию, модернизацию оборудования.