Как готовят дороги к зиме в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области обсудили подготовку в регионе автодорог местного и республиканского значения к зимнему сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о. руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Канат Бейсенов сообщил, что в этом году на зимнее содержание дорог областного значения выделили более 981 млн тенге. В этот период планируют задействовать 114 единиц техники. По словам К.Бейсенова, она готова и находится в исправном состоянии.

«Как показал прошедший зимний период, в некоторых районах области из-за непогоды возникали сложные ситуации. В этом году в зависимости от погодных условий между районами будет производиться передислокация техники. На районной сети автодорог большую помощь по очистке от снега оказывают сельхозформирования. В случаях возникновения ЧС предусмотрены пункты обогрева: действующие автостанции и административные здания дорожных организаций. Всего 30 пунктов», - сказал К.Бейсенов.

Директор областного филиала АО «НК «QAZAVTOJOL» Куаныш Искендиров сообщил, что протяженность сети автомобильных дорог республиканского значения по региону составляет 1 970 км. На зимнее содержание дорог выделили 350 млн тенге.

«Утвержден план мероприятий по подготовке бесперебойного и безопасного проезда автотранспортных средств по автомобильным дорогам области. Проведены работы по устройству ямочного ремонта на площади 80 тысяч квадратных метров, произведена вырубка кустарников протяженностью 32 км, выполнен механический окос обочин объемом 3000 км/прохода, подготовлено 3,3 тысячи погонных метров снегозащитных щитов, заготовлено 358 временных дорожных знаков, из них установили уже 335», - проинформировал К.Искендиров.

Для зимней очистки дорог будут использовать 97 единиц снегоочистительной техники. На случай гололеда заготовили 348 тонн соли, более 3 тысяч кубических метров песка, 85 тонн химического реагента «Айсмикс-20». По словам К.Искендирова, готовность автодорог республиканского значения к зимнему периоду составляет 83%.

«Анализ показывает, что в среднем за зимний период 40 раз вводится ограничение движения на дорогах. Вместе с тем есть случаи, когда люди выезжают за пределы населенных пунктов в непогоду. Прошлой зимой силами ЧС, полиции, местных исполнительных органов проводились 94 операции по спасению людей из снежных заносов. Всего эвакуировали 325 единиц техники и 805 человек. Нужно вовремя информировать людей, и граждане должны соблюдать требования безопасности», - сказал К.Аксакалов.

Глава региона поручил уделить внимание снегозаносимым участкам. В целом по области - 396 таких участков общей протяженностью 1180 км.

«Если смотреть прошлый год, то наиболее сложная обстановка наблюдалась в восьми районах. Каждый год обновляется техника, добавляется финансирование. Но мы видим, что по договорам не все в порядке. По областным дорогам все по плану, по районным – не все заключили. Это непозволительно. Срочно завершайте», - подчеркнул К.Аксакалов.