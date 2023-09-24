Как готовятся к отопительному сезону в области Абай

В области Абай продолжается активная подготовка к отопительному сезону. На сегодняшний день ремонтные работы на теплосетях и котельных города Семея выполнены на 85% и будут завершены 30 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Аким области Нурлан Уранхаев совместно с членами областного общественного совета и депутатами маслихата осмотрел состояние котельных и внутриквартальных, а также магистральных тепловых сетей города Семей. Среди посещаемых объектов были котельная «Габбасова», магистральная теплосеть по улице Бозтаева, тепловой пункт «401 квартал».

Особое внимание было уделено котельной «Габбасова», которая в данный момент является наиболее критической точкой. Работы в этой котельной будут завершены в ранее установленный срок – 30 сентября.

Фото: пресс-служба акима области Абай

Также был посещен тепловой пункт на 401 квартале, где отмечены отставания. Глава области поручил ускорить темп работ и каждый день контролировать ход ремонтных работ.

- Еще раз повторяю, что необходимо увеличить темп ремонтных работ и ежедневно проверять все объекты. Ответственные управления области, отделы городов и районов должны каждый день должны быть на местах, где делают ремонт. Необходимо все работы завершить вовремя. Население ждет, - сказал Нурлан Уранхаев.

Общий процесс подготовки к предстоящему отопительному сезону в области Абай проводится в строгом соответствии с утвержденным планом, - утверждают в акимате.