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    09:21, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Как готовятся к отопительному сезону в области Абай

    область абай
    Фото: пресс-служба акима области Абай

    В области Абай продолжается активная подготовка к отопительному сезону. На сегодняшний день ремонтные работы на теплосетях и котельных города Семея выполнены на 85% и будут завершены 30 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Аким области Нурлан Уранхаев совместно с членами областного общественного совета и депутатами маслихата осмотрел состояние котельных и внутриквартальных, а также магистральных тепловых сетей города Семей. Среди посещаемых объектов были котельная «Габбасова», магистральная теплосеть по улице Бозтаева, тепловой пункт «401 квартал».

    Особое внимание было уделено котельной «Габбасова», которая в данный момент является наиболее критической точкой. Работы в этой котельной будут завершены в ранее установленный срок – 30 сентября.

    тэц
    Фото: пресс-служба акима области Абай

     

    Также был посещен тепловой пункт на 401 квартале, где отмечены отставания. Глава области поручил ускорить темп работ и каждый день контролировать ход ремонтных работ.

    - Еще раз повторяю, что необходимо увеличить темп ремонтных работ и ежедневно проверять все объекты. Ответственные управления области, отделы городов и районов должны каждый день должны быть на местах, где делают ремонт. Необходимо все работы завершить вовремя. Население ждет, - сказал Нурлан Уранхаев.

    Общий процесс подготовки к предстоящему отопительному сезону в области Абай проводится в строгом соответствии с утвержденным планом, - утверждают в акимате.

    Теги:
    Абайская область Отопительный сезон
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