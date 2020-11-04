Как готовится к Олимпиаде карагандинский боксер Абылайхан Жусупов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вице-чемпион Азии-2017 и бронзовый призёр чемпионата мира 2017 и 2019 годов, кандидат на участие в Олимпийских играх в Токио, карагандинский боксёр Абылайхан Жусупов одержал победу в дебютном бою на профессиональном ринге. Ему разрешили провести этот поединок из-за простоя в любителях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках вечера бокса в Атырау, организованного компанией SULEIMEN Promotions, вице-чемпион Азии 2017 года бился против опытного Мешака Мванкемвы из Танзании, который провёл уже более 30 боёв. Поединок в первом среднем весе продлился все шесть запланированных раундов. Казахстанец выиграл решением судей.

Абылайхан Жусупов - один из лидеров национальной сборной. Он завоевал лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио в весовой категории до 69 килограммов.

Из-за простоя в соревнованиях в любительском боксе, связанного с пандемией коронавируса, боксёр получил разрешение от Национального олимпийского комитета РК провести бой на профессиональном ринге.

Главный тренер сборной Казахстана Галымбек Кенжебаев оценил выступление Абылайхана Жусупова.

«Наши боксёры из-за эпидемической обстановки не участвовали ни в каких соревнованиях после азиатской квалификации на игры в Токио, которая прошла в Иордании. Но боксёрам нужен соревновательный опыт. До Олимпийских игр осталось меньше года. Решение мы нашли в возможности любителей выступать на профи-ринге. Бекзад Нурдаулетов и Абылайхан Жусупов сразились с африканскими боксёрами. Они сильны физически. Кроме того, на их счету выступления в профи. Жусупов провёл шесть раундов и выиграл в техническом и тактическом планах. Такие встречи очень важны для него. И он показал, что выдерживает шесть раундов», - отметил главный тренер.

Сегодня, 4 ноября, во Дворце спорта им. Н. Абдирова для журналистов была организована открытая тренировка Абылайхана Жусупова.

«Я рад, что дебютировал в профи именно в Казахстане. Для нас это был новый опыт, и я оправдал надежды тренеров и сделал всё, что они мне советовали. Сначала мы готовились в Караганде, потом в Алматы провели учебно-тренировочные сборы и оттуда полетели в Атырау. Соперника изучали, смотрели его бои. Довольно-таки хороший боксёр, входит в Топ-200. И если будет возможность, то и дальше будем выступать на профи-ринге. Но сейчас главная цель - Олимпийские игры. Также готовимся к чемпионату Казахстана, который пройдёт в Шымкенте с 22 по 29 ноября», - сказал спортсмен.

Личный тренер Абылайхана Жусупова Бауыржан Аманбаев тренирует его с 8 лет. И как отмечает наставник, боксёр с малых лет был собранным и дисциплинированным. За боем тренер наблюдал по телевизору.

«Любительский бокс длится три раунда, а в профессиональном - шесть раундов. Поэтому советовал боксёру не торопиться, присмотреться, а потом только действовать, - рассказал Бауыржан Аманбаев. - Абылайхан хорошо справился. Он большой молодец! С малых лет очень дисциплинированный. Всегда всё выполнял. Не всё сразу получалось, но он трудился. Каждый день занимаемся два раза по 2-2,5 часа. Сейчас мы готовимся к Олимпийским играм и чемпионату Казахстана. В Казахстане в весе 69 кг очень большая конкуренция, и она всегда была, соперников хватает, поэтому будем больше работать над техникой», - говорит Бауыржан Аманбаев.

Абылайхан Жусупов с 17 лет входит в национальную сборную Казахстана по боксу. В 19 он стал самым молодым олимпийцем в этом виде спорта. Сейчас ему 23 года.