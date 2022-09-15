Как готова к отопительному сезону Акмолинская область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Поставка пользующегося спросом среди населения угля «Шубаркуль» увеличилась в Акмолинскую область. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Данияр Куанышбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подготовка к отопительному сезону по Акмолинской области начата 1 мая и подходит к завершению. Так, к 9 сентября, по словам спикера, подготовлено и отремонтировано 654 котельных из 663 (98,6%), 711 объектов образования из 713 (99,7%), все 567 объектов здравоохранения (100%), все 485 социальных объектов (100%), 2534 жилых дома из 2630 (96%), 25,7 км тепловых сетей (100%), 58,2 сетей водоснабжения и водоотведения или 98%.

«В этом году на ремонт и модернизацию теплоисточников и тепловых сетей, а также на приобретение энергоресурсов были выделены значительные средства - 8,8 млрд тенге. Это позволило подключить к центральному теплоснабжению дополнительно 21 многоэтажный жилой дом, 581 частный дом и 9 объектов социальной сферы», - сообщил Д. Куанышбаев.

По информации спикера, потребность угля для коммунально-бытового сектора области на отопительный сезон 2022-2023 годов составляет 858 тыс. тонн. Договоры на поставку угля заключены в полном объеме. На сегодня поставлено 173 тыс. тонн угля или 87% от 2-месячной потребности.

«Потребность угля для населения на отопительный сезон составляет 831 тыс. тонн, поставлено – 258 тыс. тонн или 31% от общей потребности. Для увеличения объема поставок 44 поставщика от 13 регионов включены в перечень региональных операторов», - отметил Д. Куанышбаев.

Для недопущения ажиотажа проводится работа по увеличению заявленного объема угля. Так, в Кокшетау значительно увеличен объем поставок угля марки «Шубаркуль» на ТОО «Уголь KZ» и ИП «Касымов».

«По областному центру количество вагонов угля «Шубаркуль» увеличилось с 34 до 72 за неделю. Да, действительно, очереди из машин стоят на тупиках, я насчитал около 30 машин. Но это дисциплинированная очередь: идет погрузка, машины уходят. У нас пока нет накопления – и этот вопрос я озвучивал и на республиканском уровне. Сейчас объемы увеличились, но они в пути. Только по «Шубуркулю» за неделю объемы увеличились буквально в три раза. Если у нас на сентябрь была заявка 98 тысяч тонн, то мы увеличили ее еще на 65 тысяч тонн дополнительно», - пояснил Д. Куанышбаев.

В целом, как резюмировал докладчик, подготовка к предстоящему зимнему периоду проходит согласно плану мероприятий и находится на постоянном контроле со стороны акимата области.