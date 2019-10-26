Как готов акмолинский регион к ОСМС

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинская область готова к вступлению в ОСМС на 95%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Акмолинский областной филиал НАО «ФСМС».

Система ОСМС заработает в полную силу с 31 марта 2020 года, хотя сам механизм ее будет запущен с 1 января 2020 года. Об этом рассказал первый заместитель председателя НАО «Фонд социального медицинского страхования» Эрик Байжунусов на заседании регионального штаба в городе Кокшетау.

Спикер отметил, что не стоит ждать кардинальных изменений в оказании медицинских услуг с 1 января 2020 года. Первые результаты будут видны через 1 – 1,5 года.

«На сегодня принята вся необходимая нормативная правовая база. В 2015 году - Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», который регламентирует основные принципы и порядок функционирования системы ОСМС. Внесены изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», предусматривающие внедрение трехуровневой системы медицинского обеспечения с 1 января 2020 года. Первый уровень - новая модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи определяет четкие границы обязательств государства и реализует общепризнанный международный стандарт по всеобщему охвату населения базовыми медицинскими услугами с целью нивелирования рисков доступности медицинских услуг незастрахованным лицам. Второй уровень - пакет ОСМС для застрахованного населения, обеспечивающий доступность медицинской помощи сверх ГОБМП. Третий уровень - это медицинские услуги, не входящие в пакеты ГОБМП и ОСМС. Они предоставляются платно или за счет добровольного медицинского страхования», - рассказал в своем выступлении Э. Байжунусов.





С учетом внедрения ОСМС увеличится общий объем финансирования здравоохранения на 52% от уровня 2019 года.

«В совокупности бюджет здравоохранения в 2020 году по стране составит 1 561,4 млрд тенге, в том числе 573 млрд тенге – поступления в ОСМС», - прокомментировал Э.Байжунусов.

Что касается готовности региона к вступлению ОСМС, то Акмолинская область готова на 95%.

«На сегодня мы совместно с местными исполнительными органами планомерно решаем оставшиеся проблемы на текущий момент по актуализации населения, оснащенности компьютерами медициские организации, привлечения медицинских кадров и регулярные платежи работодателей и индивидуальных предпринимателей», - рассказал директор Акмолинского областного филиала НАО «ФСМС» Нурлан Ахильбеков.

«Не нужно откладывать решение поставленных задач до 1 января 2020 года. Например, проблему по актуализации граждан можно решить усиленной информационно-разъяснительной работой, особенно в СМИ и социальных сетях. На сегодня это лучшие инструменты информирования», - добавила заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова.





Между тем, Эрик Байжунусов отметил, что лучшими проводниками по информированию выступают непосредственно сами медицинские работники. Поэтому Министерством здравоохранения РК по всей стране проводятся обучающие семинары для повышения компетенции медицинских работников в части изменений в организации медицинской помощи, связанных с внедрением новых пакетов медицинской помощи.