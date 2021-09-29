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    16:46, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Как государство поддержит лиц, получивших инвалидность в результате трудового увечья

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лица, получившие инвалидность в результате трудового увечья или профессионального заболевания по вине работодателя, будут обеспечены средствами реабилитации в случае невозможности исполнения обязательств работодателем. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня лица, получившие инвалидность в результате трудового увечья или профессионального заболевания по вине работодателя, обеспечиваются техническими вспомогательными (компенсаторными) и специальными средствами передвижения, путевками на санаторно-курортное лечение за счет средств работодателя.

    В случае прекращения деятельности работодателя - индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица данные обязательства переходят к государству.

    «При этом, инвалиды лишены возможности получения технических средств реабилитации (ТСР) в период приостановления (бездействия) деятельности предприятия или во время проведения процедур банкротства. На практике процедура банкротства может длиться до 1,5 лет. В указанный период лицо, получившее инвалидность на производстве, остается без технических средств реабилитации», - прокомментировали в Минтруда.

    В этой связи, государство берет на себя обязательства по обеспечению средствами реабилитации при невозможности исполнения предусмотренных обязательств работодателем. Данная мера, как отметили в Минтруда, позволит своевременно охватить до 2 тысяч людей техническими средствами и услугами реабилитации.

    Теги:
    Минтруда РК Закон и право Права человека Общество
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