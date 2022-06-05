Как голосуют в селах на севере Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители сел Северо-Казахстанской области активно участвуют в республиканском референдуме по внесению изменений в Конституцию РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Покровском сельском округе Есильского района участки открылись в 7 часов. Голосующих встречают патриотической музыкой, расставлены стенды с информацией о проведении референдума, размещены указатели, оборудованы кабинки для голосования.

Сельский округ включает 4 населенных пункта: села Покровка, Мальцево, Есильское и Енбек. Общее количество населения – 2 016 человек, из них имеют право голосовать 1 589. На 10 часов проголосовали уже около 40%. В каждом населенном пункте округа по одному избирательному участку.

В селе Покровке избирательный участок под № 150 располагается в здании средней школы. Голосовать сюда придут 1 299 человек.

«На 10 часов более 260 человек уже проголосовали. Первым был учитель физкультуры местной школы. Он пришел на участок ровно в 7 часов утра. На нашем участке 9 человек голосуют впервые. Им вручили символические подарки на память об этом дне. Памятные подарки получили первый и сотый проголосовавшие. Приготовили и для тысячного. Люди приходят с настроением. Население активное. Ответственно относятся. Нет сомнений, что проголосуют все. К 13 жителям сельского округа, которые по состоянию здоровья не могут добраться до участка, поедем с урнами для голосования», - рассказал председатель участковой комиссии референдума Нурлан Бимаканов.

Всего по Северо-Казахстанской области работают 648 участков для голосования.