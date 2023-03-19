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Как голосуют нефтяники Тенгизского месторождения

Автор:  
Виктор Сутягин
19 Марта 2023, 14:30
Как голосуют нефтяники Тенгизского месторождения Фото: пресс служба ТШО

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На Тенгизском нефтегазовом месторождении в Жылыойском районе Атырауской области развернуто 15 выездных пунктов для голосования по выборам в Мажилис и маслихаты всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В штаб избирательной комиссии от вахтовых работников Тенгиза заранее поступило свыше 18 тысяч заявлений для участия во внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Часть вахтовиков обратилась в участковые комиссии по месту регистрации и привезли с собой из разных областей Казахстана открепительные удостоверения для голосования.

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Подготовка к голосованию на территории Тенгизского месторождения заняла несколько недель. Избирательные пункты расположили в вахтовых поселках ТШО и подрядных организаций. Для организации бесперебойного и безопасного голосования была предусмотрена необходимая логистика и усилены меры безопасности.

В соответствии с законодательством РК выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней проходят открыто и гласно. Из города Кульсары прибыли наблюдатели.

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