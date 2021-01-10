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Как голосуют на выборах жители ВКО

Автор:  
Руслан Шакабаев
10 Января 2021, 14:33
Как голосуют на выборах жители ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На выходе из избирательных участков Восточного Казахстана представители Института «Қоғамдық пікір» ведут опрос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители института отмечают, что опрашивают каждого пятого избирателя. Хотя порой многие не идут на контакт. Но в целом, люди идут на выборы с хорошим настроением.

«В основном в утренние часы на выборы шли люди среднего возраста и пенсионеры, ближе к обеду на избирательные участки идет молодежь», – отметила представитель института Мейрамгуль Миханова, которая ведет опрос у одного из избирательных участков Семея.

Напомним, что в Восточном Казахстане работают 1039 избирательных участков, где созданы все условия для того, чтобы люди могли без риска для здоровья осуществить свой выбор.


Восточно-Казахстанская область   Выборы-2021  
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